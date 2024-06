60 millions de consommateurs nous apprend que certaines familles de légumes seraient davantage contaminées par les pesticides par rapport à d’autres. Idem pour les fruits. Dans son numéro paru le 30 mai 2024, le magazine français en a d’ailleurs profité pour publier les analyses de l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (EFSA) portant sur les résidus de pesticides dans les produits alimentaires. Et surprise : un légume de saison que nous apprécions beaucoup dans nos tartes, nos lasagnes ou encore dans nos salades serait « l’aliment le plus contaminé ».

publicité

Alerte pesticide : ce légume de saison très apprécié des Français dans le rouge, selon 60 millions de consommateurs

Si vous aussi, vous aimez accompagner vos viandes ou vos recettes de poissons, de ce légume-feuille croquant… Il faut penser à les acheter bio.

Comme précisé dans les colonnes du magazine ELLE, « les options biologiques des fruits et légumes sont considérablement moins contaminées que leurs homologues conventionnels ».

Comme on dit, la santé, ça commence dans l’assiette. Et d’ailleurs, comme le souligne le Dr Othello Vergeres, on n’est jamais bien servi que par soi-même.

publicité

Il n’y a pas mieux que nous pour prendre soin de notre santé. Nous arrivons bientôt à la fin de la saison de ce légume. Effectivement, souligne le site du Ministère de l’Agriculture, « De décembre à juin, c’est la saison des épinards ».

« En France, plus de 98 427 tonnes d’épinards ont été produites en 2020« , est-il précisé.

Ce légume n’est pas ce que vous pensez ! On vous dit pourquoi.

Un autre point important à connaître concernant l’épinard : « contrairement à la légende créée par le dessin-animé Popeye, il n’est pas le légume champion en fer ! »

Cela n’empêche toutefois pas qu’il soit nutritif. L’épinard « contient de nombreux antioxydants, fibres et vitamines. »

Profitez des derniers jours de juin pour en faire le plein. « Pour un goût plus tendre, privilégier les pousses d’épinards ».

Ils ont dépassé les LMR autorisées à plus de 3 %.

Après des analyses effectuées sur 110 829 échantillons de produits alimentaires collectés en 2022 dans les pays membres de l’Union Européenne, l’Autorité européenne de sécurité alimentaire (ou EFSA) a révélé que ce légume-feuille s’avère malencontreusement « le plus contaminé par les pesticides ».

Parmi les échantillons d’étude, est-il indiqué, « 96,3 % » se trouvaient « dans les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides autorisés sur les denrées alimentaires, contre 59 % avec zéro résidu.

Les épinards ont même dépassé les LMR autorisés, jusqu’à 3,4 %.

Ces autres légumes du quotidien concernés…

Selon toujours l’EFSA, d’autres aliments sont également contaminés : les tomates, les choux pommés, les laitues ainsi que les grains d’avoine.