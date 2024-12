Charger ses sacs de courses dans le coffre de son véhicule après son passage au supermarché est aujourd’hui plus dangereux qu’on ne le pense. Découvrez pourquoi.

Supermarché : pourquoi laisser vos courses dans le coffre de votre voiture est une mauvaise idée ?

Si certains consommateurs se contentent de faire leurs courses en ligne et se faire livrer, une grande partie des Français préfèrent encore se déplacer pour pouvoir choisir eux-mêmes leurs produits dans les rayons.

Ceux qui viennent au supermarché avec leur voiture ont l’habitude de ranger leurs courses dans le coffre de leur véhicule… Si ce geste est tout ce qu’il y a de plus anodin, attention… La vigilance est de mise pour éviter de devenir la prochaine victime.

Les autorités multiplient les alertes. Charger ses courses dans le coffre n’est plus sans risque. Les Français qui ont l’habitude d’effectuer leurs courses dans la péninsule ibérique. Et pour cause : les parkings sont devenus des zones à risque.

Les individus ne parlant pas couramment l’espagnol ou le catalan sont particulièrement ciblés par les voleurs. Les arnaqueurs utilisent la barrière de la langue pour gagner la confiance de leurs victimes, ce qui facilite leurs méfaits.

Cette arnaque d’un nouveau genre a été baptisée « vol de récolte », comme rapporté dans les colonnes du quotidien régional Ouest France.

Une recrudescence de cas en Espagne

En Espagne, les voleurs s’en prennent aux clients des supermarchés, comme récemment alarmé par la police de Catalogne. D’ailleurs, de nombreuses arrestations ont déjà eu lieu dans la région de Manresa.

Le mode opératoire reste très simple comme expliqué dans la vidéo qui accompagne l’alerte lancée par Les Mossos d’Esquadra.

Pendant que vous mettez vos courses dans le coffre, un inconnu vous interpelle pour vous dire que vous avez laissé tomber l’un de vos affaires.

Et bien sûr, il est fort probable que vous vous penchiez pour vérifier. Profitant de ce bref moment d’inattention, un complice en profite pour tout prendre à l’avant de votre véhicule et dérober vos effets personnels : portefeuille, sac à main, téléphone, etc.

Rien n’empêche toutefois ce type de vol de s’étendre à d’autres lieux publics (centres commerciaux, parkings de transports en commun).

Pour se prémunir de cette nouvelle arnaque, pensez à verrouiller votre véhicule.

Gardez un œil sur vos affaires et méfiez-vous des personnes qui pourraient chercher à attirer votre attention, notamment celles qui semblent trop serviables.

Faites preuve de prudence quel que soit l’endroit où vous vous trouvez.