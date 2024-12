Parking Intermarché payant, les clients révoltés. La directrice du supermarché réagit face à la polémique ! CafeBagdad vous fait le point sur la question.

Une nouvelle politique qui ne passe pas…

Comme annoncé dans les colonnes du Var matin, il faut désormais « payer pour se garer sur le parking de l’Intermarché de Six-Fours ». Une mesure CHOC qui a vu le jour depuis novembre dernier.

Cette nouvelle politique du parking de l’établissement, a sans surprise, provoqué l’ire des clients d’Intermarché Le Verger.

Comme annoncé sur la page Facebook de l’enseigne, « des barrières automatiques » ont été mises en place sur le parking (d’Intermarché) au cours du mois de novembre ».

Le lieu de stationnement est actuellement à 5 € la demi-heure, « puis 2,50 euros toutes les 15 minutes », révèle la direction. Le parking peut accueillir jusqu’à 120 véhicules.

Pour profiter gratuitement des places du parking, il faut effectuer un achat de plus de 25 € dans le magasin ou y stationner en moins de 30 minutes seulement.

Le parking est également gratuit en dehors des heures d’ouverture « du lundi au samedi de 20h30 à 7h30 et le dimanche de 14h à 7h30 ».

« C’est complètement dénué de sens » : le parking payant d’Intermarché met les clients en colère

« C’est complètement dénué de sens… »; « Je n’ai pas que ça à faire que de regarder le temps que je mets pour faire mes courses »; « Je n’ai jamais vu ça. Je suis assez choquée par cette stratégie ! »; « Je sais où ne plus aller faire mes courses. », s’énervaient les consommateurs dans le fil des commentaires.

« C’est hallucinant ! Besoin d’une plaquette de beurre, de moins de 25 €, c’est soit on se dépêche pour ne pas dépasser 30 minutes, soit on paye 5 euros« , réagit un autre.

« Le slogan d’Intermarché n’est-il pas de lutter contre la vie chère? », ajoute un autre consommateur.

« On n’a pas fait ça au hasard ».

La gérante des lieux indique avoir pris cette décision « pour la pérennité de la société : Casino était en faillite parce qu’on pouvait arriver sur un parking plein avec personne à l’intérieur du magasin ».

« Quand on a racheté le magasin, on a remarqué que des habitants et des gens venaient se garer toute la journée et que le parking n’était pas accessible pour les clients. », explique Céline Héritier auprès du Var matin.

De plus, ajoute-t-elle, « On n’a pas fait ça au hasard. On a vu que le panier moyen est au-delà de 25 euros après 30 minutes ».