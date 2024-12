Si comme beaucoup de Français, vous détenez ce document obligatoire, il faut le remplacer ! Renouvelez-le avant qu’il ne soit trop tard ! CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Attention, ce document que des millions de Français possèdent nécessite d’être remplacé, il n’est plus valable à vie

Quelques années plus tôt, il était encore valable à vie. La donne a changé depuis 2013, année à partir de laquelle ce document doit être désormais être renouvelé tous les 15 ans.

Comme vous l’aurez compris : il s’agit du permis de conduire. Des millions de Français sont concernés.

Si l’on regarde qu’en Ile-de-France, les personnes âgées sont plus nombreuses « à détenir au moins un type de permis de conduire. 93 % des personnes de 65 ans et plus ont le permis de conduire, contre seulement 62 % des 18 à 24 ans », révèle le site fr.statista.com.

publicité

Un « nouveau modèle au format carte de crédit ».

Comme indiqué sur service-public.fr, « vous pouvez demander le remplacement de votre permis de conduire pliant 3 volets « rose cartonné » dès maintenant par le nouveau modèle au format carte de crédit ». Néanmoins, rassurez-vous : vous avez encore assez du temps devant vous.

Pourquoi faut-il agir dès maintenant ?

L’ancien permis de conduire reste valable jusqu’au 19 janvier 2033. Mais s’il est conseillé dès à présent de le faire remplacer, c’est pour « vous éviter d’être confronté, à l’approche de l’échéance, à un engorgement des services dédiés à cette tâche », explique le site officiel de l’administration française.

« Depuis le 16 septembre 2013, tous les États membres de l’Union européenne possèdent un permis de conduire au format carte bancaire », peut-on lire sur service-public.fr.

Avantages de ce nouveau document obligatoire

Grâce à ce nouveau modèle, « le permis de conduire français est reconnu dans toute l’Europe ».

Il ne s’agit pas de son seul avantage. « Ce permis plastifié, plus solide et durable, contient une bande MRZ qui permet de mieux lutter contre la fraude et l’usurpation d’identité en cas de perte ou de vol notamment », avance le site gouvernemental.

Le remplacement de votre titre de conduite version cartonné consiste uniquement « en une simple démarche administrative de changement de support ».

Autrement dit, « si vous êtes titulaire du permis B permettant de conduire une voiture, celui-ci reste valable à vie (sauf restriction individuelle pour des raisons de santé).»

Vous n’avez par conséquent aucun examen de conduite à passer. Pour remplacer votre permis de conduire rose, sachez que la demande en ligne se fait directement sur le site de l’Agence nationale des titres sécurisés (ANTS).