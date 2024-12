Les caisses de retraite ont réservé une bonne nouvelle à certains de leurs assurés en ce mois de décembre. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous détaille tout à travers les prochaines lignes de cet article.

Bonne nouvelle pour 17 millions d’assurés : « les pensions de base augmenteront de 2,2 % »

« Au 1er janvier 2025, les pensions de base augmenteront de 2,2 %, annonce le ministère des Comptes publics » auprès d’Ouest France. Une nouvelle réjouissante pour 17 millions de retraités français.

Cette hausse représentera 18 euros bruts par mois pour une pension de 800 euros ; de 26,40 euros bruts par mois pour une retraite de 1 200 euros. L’augmentation est de l’ordre de 44 euros brut par mois pour un retraité qui gagne 2 000 euros mensuels.

« On n’est pas responsables du déficit français »

« Ça me paraît important que les retraités aient une augmentation de leurs revenus. On paye des impôts, et puis on n’est pas, nous, directement responsables du déficit français », réagit dans le reportage du 20H de TF1, Alain, cet ancien assureur.

« Par les temps qui courent, il ne faut pas négliger le moindre petit gain supplémentaire« , abonde un autre retraité interrogé par l’équipe de la Une sur un marché de Noël.

« C’est toujours bon à prendre dans le contexte qui est le nôtre, au niveau pouvoir d’achat, économique et autre« , commente un autre.

Indexation des retraites : une facture colossale pour le gouvernement

Cette indexation des retraites, souligne au Parisien l’entourage de Laurent Saint-Martin, le ministre du Budget et des Comptes publics, coûtera « une facture de 6,5 milliards d’euros aux caisses de l’État ».

Cette bonne nouvelle concernant vos pensions de retraite pour décembre

L’autre bonne nouvelle de ce mois de décembre, c’est qu’une partie des retraités va pouvoir toucher leur pension plus tôt. Ce sont 6 millions d’anciens travailleurs qui sont concernés.

Voilà qui devrait réjouir les ménages bénéficiaires. Ce virement en avance devrait permettre de nombreux foyers de mieux faire face aux dépenses supplémentaires liées aux fêtes de Noël et de fin d’année.

Exceptionnellement, en décembre, les versements seront anticipés au 23 décembre pour les Retraites de l’État et au 24 décembre pour la CNRACL, soit « une semaine à l’avance ».

Habituellement, ces organismes versent les pensions entre le 26 et le 30 de chaque mois.

Si les retraités du public ont bénéficié d’un versement anticipé pour les festivités de décembre, il faudra attendre jusqu’au 29 ou 30 janvier pour le prochain virement.

Autrement dit, il faut bien faire les comptes puisque ces retraités du public vont devoir patienter près d’une quarantaine de jours avant de recevoir un autre virement.