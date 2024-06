Pour acheter vos fruits et légumes, découvrez les deux enseignes qui caracolent en tête dans ce nouveau classement de la Course zéro pesticide de Greenpeace. A privilégiez.

En quoi consiste cette course lancée par Greenpeace ?

Pour établir ce nouveau classement, l’association mise comme toujours sur la pomme et la pomme de terre, « fruit et le légume les plus produits en France ».

L’ONG Greenpeace cherche à mettre en concurrence les principales enseignes de la distribution française afin de les inciter « à freiner sur l’utilisation de produits chimiques ».

Dans cette « Course Zéro Pesticide« , plus une enseigne de la grande distribution redouble d’« efforts dans le sens d’une agriculture écologique« , plus elle se retrouve en tête du classement.

« Greenpeace positionne les distributeurs en fonction des moyens qu’ils mettent en œuvre pour atteindre l’objectif de la course : s’engager à produire des pommes et des pommes de terre sans pesticides (en commençant par éliminer les plus dangereux pour les pollinisateurs et la santé humaine.) », souligne l’ONG.

Si les enseignes viennent à interrompre leurs efforts, elles peuvent donc redescendre du classement.

Où en sont les distributions en 2024 ? Quelles enseignes ont-elles progressé ? Qui peuvent mieux faire ? Verdict.

« Course zéro pesticide« : les 2 premiers supermarchés où les fruits et légumes sont les moins contaminés selon ce classement

Cette année, Casino et Auchan finissent bons derniers. En revanche, Monoprix (grâce à « Monoprix Tous Cultiv’ Acteurs« ) et Carrefour montent main dans la main sur la plus haute marche du podium.

Comme rappelé dans les colonnes de tf1info, la marque « Monoprix Tous Cultiv’ Acteurs » pèse beaucoup sur la balance. Elle prévoit « des mesures de protection de l’eau, des sols et de la biodiversité. »

L’association salue les efforts octroyés par l’enseigne en tête de classement.

« En fixant des objectifs de long terme à ses fournisseurs et en adoptant la liste noire « BEE FRIENDLY » de pesticides interdits à l’usage, l’enseigne se distingue surtout par sa grande transparence sur l’identité de ses fournisseurs et sur son cahier des charges », explique l’association écologiste sur son site.

Carrefour poursuit ses efforts…

Concernant Carrefour, ce dernier « continue ses efforts pour supprimer les pesticides chimiques d’environ 75% sur plusieurs de ses filières de marque ‘Filière Qualité Carrefour’ », grâce à l’aide de ses producteurs.

L’enseigne a notamment fait une croix sur l’usage des pesticides de synthèse sur les pommes de terre, les oranges ainsi que les melons. Il y travaille également sur d’autres fruits et légumes.

Vous savez maintenant où vous devez acheter vos fruits et légumes sans vous soucier.