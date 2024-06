La guerre contre les pesticides dans la grande distribution est loin d’être gagnée. On n’est pas encore près de voir les rayons fruits et légumes de nos supermarchés totalement dépourvus de pesticides. Cela n’empêche toutefois certaines enseignes de prendre une longueur d’avance quand d’autres restent bons derniers. C’est le cas d’ailleurs de ces deux supermarchés où des millions de Français ont leur habitude. C’est ce qui ressort du dernier classement de Greenpeace France.

Critères d’évaluation du classement Greenpeace France.

Vous ferez mieux de bien choisir votre supermarché quand on sait que la santé commence dans l’assiette.

Vous pouvez sans le vouloir acheter des fruits et légumes bourrés de pesticides, notamment si vous vous les approvisionnez dans les deux enseignes ayant obtenu la lanterne rouge de ce nouveau classement de Greenpeace France.

Comme chaque année, l’association écologiste établit un classement des enseignes de supermarchés concernant leur recours aux pesticides ainsi que la mise en œuvre de l’agriculture écologique.

Pour cela, rapporte le magazine Femme Actuelle, Greenpeace France a étudié particulièrement « les pommes et les pommes de terre » en raison du fait qu’il s’agisse du « fruit et légume les plus produits » mais aussi « les plus consommés en France ».

Pour espérer être en bonne place, les enseignes doivent « éliminer en priorité » dans la production de ces deux aliments, les pesticides étiquetés « les plus dangereux (pour les abeilles et la santé humaine) ».

Par ailleurs, elles doivent soutenir « les agriculteurs qui s’engagent à produire sans pesticides » et être « transparent vis-à-vis des consommateurs ».

Pesticides dans les fruits et légumes : 2 supermarchés à éviter à tout prix

Si Monoprix (grâce à sa marque « Monoprix Tous Cultiv’ Acteurs« ) et Carrefour ressortent « grands gagnants » de ce classement, Casino et Auchan ont fini tous deux, en bas du classement.

Seule une « vingtaine de références sans pesticides« a été recensée dans les rayons d’Auchan.

Pesticides : quels risques pour le consommateur ?

Qu’ils soient ingérés (ou respirés), les pesticides sont cancérogènes, mutagènes et nocifs pour la fertilité.

La plupart d’entre eux sont « des perturbateurs endocriniens ». Autrement dit, ils sont capables de « perturber le système hormonal même à très faible dose ».

Ils sont par ailleurs pointés du doigt de favoriser l’apparition de la « diabète de type 2, de l’obésité, des cancers du sein, de la prostate ou de la thyroïde », détaille tf1info.

« Les femmes enceintes et les enfants sont les plus vulnérables« .

Pour les éviter, pensez à éplucher vos « fruits et légumes lorsqu’ils ne sont pas bio ». Les pesticides ont tendance à s’y concentrer.

Vous pouvez en outre, brosser vos courgettes, aubergines, concombres avec soit vinaigre blanc soit du savon de Marseille.