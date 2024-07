Aux côtés de Google Maps, Waze (également propriété de Google, NDLR) compte aujourd’hui parmi l’application de navigation de référence pour des millions de Français qui effectuent chaque jour des trajets en voiture. Elle a rappelons-le, été créée en 2009. Alimentée par les usagers, Waze permettait d' »éviter plus facilement les obstacles sur la route, au sens propre comme au figuré ».

Waze évolue pour faciliter davantage les trajets des 140 millions d’utilisateurs dans le monde.

« Nous nous associons à des villes, des régies de transports en commun, des diffuseurs, des entreprises et des équipes de secours pour que nos données alimentées par la communauté aident un maximum de personnes, en leur permettant chaque jour de gagner un temps précieux et même de sauver des vies », est-il indiqué sur le site de la célèbre application.

Cette nouveauté très attendue disponible sur Waze, les automobilistes vont s’en réjouir

Au plus grand bonheur des conducteurs adeptes de l’application GPS Waze, une nouvelle fonctionnalité réclamée dans une version beta est aujourd’hui disponible.

« Waze proposera désormais à ses utilisateurs de visualiser où se trouvent les ralentisseurs sur la route« , rapportent nos confrères de Nice-matin.

La fonctionnalité n’est toutefois pas encore disponible pour tous les utilisateurs. Seuls quelques privilégiés peuvent déjà en faire l’expérience pour le moment, à savoir ceux qui ont rejoint le programme bêta de Waze.

Les dos d’ânes (comprendre : modification de la chaussée en forme de bosse, destinée à faire ralentir les conducteurs, NDLR) se présenteront « sous la forme d’un losange encerclant un ralentisseur dessiné en noir ».

Des véritables bêtes noires pour les conducteurs…

On trouve aujourd’hui ces dos d’âne dans « les agglomérations, sur des routes limitées à 30 km/h, ou encore sur des aires de repos ou des chemins forestiers », indique Maître Franck Cohen, spécialiste en droit routier.

Tous les conducteurs savent que rouler sur un dos-d’âne n’est pas très confortable.

Sans compter l’inconfort que cela procure pour celui qui se trouve derrière le volant avec le jeu « accélérer, freiner, accélérer, freiner » pouvant se faire sur plusieurs centaines de mètres.

Cette nouvelle fonctionnalité de Waze permettra au moins d’être informé à l’avance de leur présence.

Attention toutefois…

Gardez cependant à l’esprit que tous les dos d’ânes du territoire n’ont pas encore tous été répertoriés. Ils seront ajoutés au fil du temps par les utilisateurs de Waze.

Le saviez-vous également ? Waze (tout comme Google Maps) n’affiche plus par défaut les trajets les plus courts. Les usagers sont en effet invités à favoriser les itinéraires les plus sobres pour le compte de l’environnement.