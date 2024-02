Waze révolutionne la navigation avec de nouvelles alertes. L’application mobile d’assistant d’aide à la conduite et d’assistance de navigation dévoile enfin des fonctionnalités tant attendues. Découvrez plus de détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Waze fait peau neuve : Les alertes tant espérées sont là !

Les utilisateurs seront bientôt avertis des ralentisseurs et virages dangereux directement sur la carte de l’application GPS. Les contributeurs de sa carte peuvent désormais « marquer les dangers routiers durables qui nécessitent une attention continue, comme les ralentisseurs et les virages abrupts ».

Les premières alertes s’affichent déjà en temps réel sur les écrans des utilisateurs de Waze. Comme relayé par 9to5Google, certains ont déjà remarqué une notification les informant de l’arrivée imminente de ces nouvelles alertes de dangers.

Ce mois de février, le site autoevolution rapportait déjà des alertes similaires chez certains usagers de Waze. La signalisation des ralentisseurs figure parmi l’une des fonctionnalités les plus demandées sur la célèbre application de navigation. Cette fonctionnalité avait été demandée depuis 2015 !

Un an plus tôt, une administratrice du forum de Waze avait exhumé la publication pour confirmer que la fonctionnalité était en cours de développement et qu’elle serait bientôt disponible.

Les mises à jour se sont succédées ces dernières semaines.

Ces dernières semaines, Waze a enchaîné les mises à jour afin d’introduire des nouveautés dans son application GPS. Google, propriétaire de l’application de cartographie, a fait savoir dès novembre dernier, son intention d’afficher des alertes lorsque les utilisateurs empruntent des routes à risque d’accident. L’équipe rédactionnelle de cafebabel.fr vous en dit plus dans les lignes qui suivent…

Dernièrement, l’application GPS a revu l’interface du menu de signalement des dangers sur la route en vue de procurer une meilleure expérience utilisateur pendant la conduite avec l’apparition d’un menu simplifié.

Ce dernier interrogeant « Que voyez-vous ? », suivi de plusieurs options de réponses : embouteillage, police, accident, danger, mauvais temps, voie bloquée, problème carte, route fermée, prix du carburant, assistance sur la route ou message carte et lieu.

Disparition de certaines fonctionnalités de la célèbre application.

Cette mise à jour graphique visait à simplifier la procédure de signalement, mais elle a malheureusement conduit à la disparition de certaines fonctionnalités, comme la possibilité de signaler la présence d’animaux morts ou de véhicules arrêtés, rappelle le site 01net.

Dans la section « Danger > sur la route », l’option « Animal mort » et l’option « Véhicule arrêté » ont été supprimées.

Qu’est-ce qui fait le succès de Waze ?

Waze est nul doute la meilleure application pour informer tous les automobilistes des changements sur la route. Son caractère communautaire est notamment à l’origine de son succès.