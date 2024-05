Le raccourci Google Maps est de retour dans Search et ce, sans explications de la part de la firme de Mountain View ! Bonne ou mauvaise nouvelle ?

Pourquoi Google Maps a-t-il cessé de s’afficher dans les résultats de Google en mars dernier ?

Ce retour est-elle parti pour s’inscrire dans la durée ? C’est du moins, ce que souhaiterait tous les utilisateurs !

Rappelons que ce bouton donnait directement accès au service de cartographie permettant de rechercher un lieu sur Google.

Si le raccourci Maps a disparu du jour au lendemain des résultats du moteur de recherche Google, c’est afin d’éviter de promouvoir ses propres services au détriment de ceux de la concurrence.

Suppression des autres services associés de Google.

Google avait également été contraint de se séparer de ses autres services associés affichés par défaut dans les résultats de son moteur de recherche à l’instar de Chrome, Google Shopping, Google Play Store ou encore Youtube.

La firme s’en est d’ailleurs expliqué. « Dans le cadre de nos efforts de mise en conformité avec le règlement sur les marchés numériques, nous avons apporté un certain nombre de modifications à la façon dont les résultats de recherche sont affichés, impliquant notamment la suppression de certaines fonctionnalités. Les utilisateurs de l’UE ne verront plus le raccourci “Maps” en haut de la page de recherche. », détaillait un porte-parole de Google à 01Net.

Google : retour en grandes pompes de Google Maps dans les résultats de recherche

Mais le bouton n’est pas encore disponible pour tout le monde. A quelques heures de cette réactivation, seuls quelques-uns des utilisateurs y avaient droit.

Si vous tapez une adresse précise, vous verrez aussitôt apparaître une capture de Google Map non cliquable.

Toutefois, un bouton « Direction » qui se trouve juste en dessous nous donne toujours l’accès à Google Map mais en mode Itinéraire.

Pour les requêtes plus large comme le nom d’une ville ou encore celui d’une région, on peut aujourd’hui directement accéder à Google Map et naviguer dans la carte.

Que dit Google ?

La question consiste à savoir si cette réapparition surprise du bouton ne se résume pas qu’à un simple bug. Si tel est le cas, le géant technologique ne tarderait certainement pas à le corriger rapidement.

Si ce n’est pas le cas, ce retour de Google Maps sur les pages de résultats Google ne contrevient-il pas au DMA ? Contacté par le site 01net, Google n’a pas toujours réagi sur le sujet.