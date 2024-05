Serez-vous capables de nous résoudre ce casse-tête mathématique pour génies en seulement 6 secondes chrono ? La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les lignes qui suivent…

Un casse-tête mathématique vraiment pas comme les autres !

A moins que vous n’ayez un QI très élevé, cette énigme mathématique ne manquera pas de vous dérouter ! Si vous acceptez d’y prendre part, vous comprendrez pourquoi.

Pour trouver la réponse exacte, il faut obligatoirement penser de façon latérale. En d’autres termes, vous devez analyser les données différemment car la réponse n’est pas des plus évidentes.

Si vous réussissez cette nouvelle énigme, cela prouvera à quel point vous êtes analytique.

Ce casse-tête a été spécialement conçu pour stimuler votre esprit et améliorer au passage, vos aptitudes et vos capacités cognitives. Vous travaillez en même temps votre concentration ainsi que votre mémorisation.

Défi mathématique à résoudre en 6 secondes : beaucoup ont échoué au test

Alors ? L’avez-vous résolu en l’espace de 6 secondes ? Si oui, c’est que vous êtes vraiment doté de compétences de résolution de problèmes. C’est également une preuve supplémentaire de votre esprit d’analyse ainsi que de votre sens de la logique.

Vous pensez avoir trouvé la bonne réponse ? Si oui, passons à la solution pour le vérifier. Un test comme celui-ci a le don de mettre à l’épreuve votre cerveau comme jamais !

Dans ce défi mathématique, il y a plus d’internautes qui ont échoué que ceux qui ont réussi le challenge. Prêt à faire preuve d’ingéniosité ? Armez-vous d’une dose complète de concentration pour rester dans les temps.

Rappelez-vous de la règle des signes en arithmétique de base. Vous en aurez besoin pour résoudre ce problème mathématique : 78 ÷ 2 x ( 5 + 6)= ?

Et si vous découvrez maintenant la solution à cette énigme ?

Il faut suivre l’ordre des opérations PEMDAS, soit Parenthèses, Exposants, Multiplication et Division (de gauche à droite), et Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Commençons par la parenthèse (5+6) qui donne 11. Ensuite, poursuivons avec la division 78÷2, ce qui nous donne 39. L’équation finale serait donc : 39 x 11 = 429. C’est bon pour vous ? Si oui, félicitations à vous.

Offrez-vous régulièrement un gymnastique cérébral…

Avec ce genre de défis mentaux, vous avez l’opportunité d’améliorer vos compétences mathématiques et de développer votre fonction cognitive dans son ensemble.

Pas de panique pour ceux qui ont échoué, vous n’êtes pas le seul.

