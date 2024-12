70% ont échoué à ce test mathématique : êtes-vous prêt à relever le défi ? Prouvez-le en prenant part à ce challenge du jour ! On vous explique tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

7 sur 10 bloquent sur cette expression mathématique, parviendrez-vous à la réussir en moins de 10 secondes ?

Voici l‘expression mathématique à résoudre : [(16+8)×2]−[(64÷8)+4] ? 7 personnes sur 10 n’ont pas réussi à trouver la bonne réponse à ce test. Découvrez si vous comptez parmi l’un des rares à pouvoir le résoudre correctement !

Ce jeu devrait être qu’un simple jeu d’enfant pour les as en mathématiques ? Si vous estimez en être un, voyez si vous serez capable de le résoudre sans faire d’erreurs.

Cet exercice mental mettra à l’épreuve vos capacités de résolution de problèmes ainsi que votre esprit analytique. Alors ? Partant(e) pour vous essayer à cet entraînement pour le cerveau ? Oui ? C’est parti !

publicité

Vous avez 10 secondes pour vous y mettre. Assurez-vous également d’être au top de votre concentration. Vous en aurez grandement besoin. Prêt(e) ? Votre temps commence maintenant.

Tic Tac… Tic Tac…

Lancement du compte à rebours.

10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Qu’est-ce que PEMDAS ?

Alors ? Avez-vous été au niveau du challenge mathématique du jour ? Voyons-le ensemble. Pour réussir ce défi, il faut passer par l’ordre de priorité des opérations ou règle PEMDAS.

« En mathématiques, la priorité des opérations précise l’ordre dans lequel les calculs doivent être effectués dans une expression complexe », explique le site WIKIPEDIA.

« Les calculs entre parenthèses ou crochets sont prioritaires sur les calculs situés en dehors. L’exponentiation est aussi prioritaire sur la multiplication, la division, l’addition et la soustraction».

Par ailleurs, il faut savoir que la « multiplication et la division sont prioritaires sur l’addition et la soustraction. Dans les parenthèses, on effectue les multiplications et divisions de gauche à droite. Même chose ensuite pour les additions et soustractions », peut-on lire sur le site WIKIPEDIA.

Passons à la solution

[(16+8)×2]−[(64÷8)+4] = ?

Commençons donc par résoudre les opérations entre parenthèses, en suivant l’ordre des opérations. Calculons ce qui est dans la première parenthèse : (16 + 8) = 24.

Passons à l’opération qui est dans la seconde parenthèse : (64 ÷ 8) = 8, puis ajoutons 4 : 8 + 4 = 12.

Notre expression devient alors : (24 × 2) – 12. Effectuons les multiplications et soustractions restantes : 24 × 2 = 48 ET 48 – 12 = 36.

Donc, le résultat final de l’expression arithmétique [(16+8)×2]−[(64÷8)+4] est égal à 36.

Si vous avez trouvé le bon résultat, vous méritez toutes nos félicitations ! En revanche, si vous avez fait une erreur, ne vous découragez pas.

Multipliez les exercices pour augmenter vos performances et développer votre esprit critique.