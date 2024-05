Pouvez-vous résoudre cette énigme d’allumettes en seulement 15 secondes chrono et en 1 seul mouvement ? On vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Avez-vous les compétences requises pour réussir ce jeu de réflexion ?

Êtes-vous prêt à faire preuve d’un esprit analytique et d’un sens de la logique ?

Pour trouver la réponse à ce casse-tête d’allumettes, il faut être à la fois rapide, créatif (créative) et avoir des compétences en résolution de problèmes.

Ce défi s’adresse notamment aux personnes habiles avec les chiffres. En êtes-vous un ou pas ? Découvrez-le.

publicité

Avant de vous y mettre, n’hésitez pas à prendre un chronomètre et à le mettre en marche. Êtes-vous partant(e) ? Si oui, c’est le moment de lancer le compte à rebours !

Casse-tête : faites bouger 1 tige d’allumette pour avoir le plus grand nombre possible en 15 secondes chrono

15… 14…13…12…11…10…9…8…7…6…5…4…3…2…1…

Le temps est écoulé. Avez-vous trouvé la réponse ? Si oui, félicitations à vous.

Dans le cas contraire, rassurez-vous : personne n’est vraiment perdant dans ce genre de défi sachant ses effets bénéfiques pour le cerveau. Vous aurez au moins contribué à stimuler vos neurones !

Mais sinon, sachez qu’il est tout à fait possible de vous améliorer en prenant davantage part à ce type de challenge. Au fil de vos efforts personnels, vous gagnerez en performance.

Ces défis vous font tout aussi bien travailler votre mémorisation que votre concentration. Alors ? Avez-vous trouvé la solution ?

Si vous pensez que oui, la rédaction vous propose de vérifier votre réponse à la solution proposée ci-dessous.

Attention : la condition consiste à déplacer une seule allumette pour aboutir au plus grand nombre possible. C’est pas donné, oui ! Il faut un certain QI pour espérer y arriver en moins de 15 secondes.

Avez-vous assez analysé le nombre et la position des allumettes dans l’image. ? Voyons-le.

Vous devez faire bouger 1 bâton d’allumette de n’importe quel nombre pouvant générer le nombre à 3 chiffres le plus élevé possible.

Le plus grand nombre possible à trois chiffres devra en effet débuter par 9. Trois nombres peuvent assurémment être formés avec 9 au début – à savoir 900, 906 ou 909.

Et si vous découvrez la solution en image à cette énigme d’allumettes ?

La réponse retenue est donc sans conteste 909 comme vous pouvez voir dans l’image qui vient ci-après :

Si ce jeu de réflexion vous a plu, n’hésitez pas à le partager à vos proches. Lancez-vous des défis entre vous !