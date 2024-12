Parviendrez-vous à trouver la solution exacte à cette expression arithmétique en l’espace de 9 secondes chrono ? Voyons-le ensemble.

9 secondes pour relever ce challenge : en serez-vous à la hauteur ?

Montrez à quel point vous êtes intelligent en résolvant ce test mathématique dans le délai imposé par le concepteur. Vous avez 9 secondes devant vous.

Au premier coup d’œil, cet exercice mental est tout ce qu’il y a de plus simple. Jetez-y un coup d’œil : 12÷4x(5+3). Ce qui est frappant avec ce challenge du jour, c’est que des milliers d’internautes y ont échoué.

Si pour beaucoup, le temps a fait défaut. Pour d’autres, c’est la règle d’or à appliquer qui a posé problème. Ils n’ont pas su intégrer correctement la règle des signes dans leurs calculs.

Pensez-vous pouvoir aboutir à la bonne réponse attendue dans le laps de temps donné ? Et si vous le découvrez ? Si vous acceptez, votre temps commence maintenant.

Mettez votre chrono en marche ! Tic Tac… Tic Tac…

Prenez votre Smartphone et lancez le compte à rebours. N’oubliez pas : vous avez 9 secondes seulement.

9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Dites-nous : avez-vous trouvé la réponse attendue dans le temps imparti ? Si vous l’avez réussi avec brio, grand bravo à vous.

Dans le cas contraire, pas de soucis. CafeBagdad vous propose de découvrir la solution détaillée en fin d’article pour que vous compariez votre résultat.

Cette règle mathématique que vous devez absolument appliquer…

Reprenons l’expression mathématique : 12÷4x(5+3). Pour résoudre l’expression, vous devez suivre l’ordre des opérations ou PEMDAS signifiant parenthèses, exposants, multiplication et division (de gauche à droite), et addition et soustraction (de gauche à droite).

Maintenant que la règle à appliquer est bien définie, nous pouvons directement passer à la solution. Il ne nous reste plus qu’à bien l’appliquer.

Prêt à découvrir la solution à cette énigme mathématique ?

Commençons par calculer ce qui est à l’intérieur des parenthèses : 5 + 3 = 8. Ensuite, effectuons les multiplications et divisions dans l’ordre où elles apparaissent, de gauche à droite : 12 ÷ 4 = 3.

Puis, 3 × 8 = 24. Donc, la réponse attendue à cette expression arithmétique 12 ÷ 4 × (5 + 3) est égale à 24.

Il est crucial de respecter l’ordre des opérations pour obtenir le résultat correct. Encore toutes nos félicitations à ceux ou celles qui ont trouvé la réponse identique.

Si le challenge vous a plu, n'hésitez pas à le partager à vos amis ou aux membres de votre famille.