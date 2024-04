Ce casse-tête mathématique viral est parfait pour mettre à l’épreuve vos neurones ! Allez-vous le réussir en un temps record ? CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Nouveau défi pour les amateurs des jeux de réflexion !

Si vous avez envie d’un entraînement cérébral, ça tombe bien ! La rédaction vous a déniché un nouveau défi de taille (5+3)×2^3−(7−2) pour faire remuer vos méninges.

Le brain training est idéal pour garder une bonne hygiène mentale. Ce type d’exercice mental ne se limite pas à tester vos compétences en résolution de problèmes, mais il contribue aussi à développer votre mémoire ainsi qu’à accélérer le traitement des informations.

Connaissez-vous la fameuse réserve cognitive et son intérêt pour nous ?

Comme souligné par bon nombre de psychologues spécialisés en sciences cognitives, le cerveau a besoin d’être entraîné de façon régulière afin de rester performant.

publicité

« Tout comme vous développez vos muscles grâce à l’activité physique, vous développez votre cerveau grâce à l’activité cognitive, c’est ce que nous appelons la réserve cognitive.»

« Plus vous accumulez de réserve tôt dans la vie, plus vous disposez de la capacité à faire face aux dommages causés par la démence plus tard. », Explique Arfan Ikram, coordinateur du projet ORACLE, financé par l’UE et responsable de la recherche neuro-épidémiologique à l’Erasmus University Medical Center.

La stimulation cognitive quotidienne — même de faible niveau — aide « à empêcher que certaines choses ne se perdent dans votre cerveau. », Poursuit encore le spécialiste avant de souligner l’importance de s’y mettre le plus tôt possible.

Parviendrez-vous à résoudre cette énigme mathématique qui a donné un mal de crâne comme pas possible aux internautes ?

Pour résoudre cette expression arithmétique, il faut bien sûr suivre l’ordre des priorités des opérations. Commencez tout d’abord par résoudre les opérations entre parenthèses : 5+3 = 8, et 7−2 = 5.

Ensuite, appliquer la puissance : soit 2^3 qui donne 8. Effectuer ensuite la multiplication du résultat de la somme entre parenthèses, 8, par le résultat de la puissance, 8 aussi, pour avoir 64.

Et si vous découvrez maintenant la solution finale à ce problème de mathématique ?

Et pour finir, soustrayez 5 de 64 pour obtenir la solution finale qui n’est autre que 59.

Avez-vous trouvé le même résultat dans le délai imparti ? Si oui, toutes nos félicitations ! Dans le cas contraire, pas de soucis. Développez vos compétences en vous exerçant davantage avec des défis du genre ou des jeux de logique.

Si vous souhaitez continuer à vous entraîner, n’hésitez pas à faire un tour sur notre site web.