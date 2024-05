Adeptes de casse-tête mathématique, pouvez-vous trouver la réponse exacte à ce nouveau défi en l’espace de 8 secondes seulement ? Prouvez-le nous en résolvant cette énigme.

Un défi mathématique parfait pour tester votre intelligence, résolvez-le en 8 secondes chrono

Ce test met à l’épreuve votre vitesse de rapidité en résolution de problème mathématique.

Ce challenge stimule également votre pensée analytique, vos compétences en la matière ainsi que votre sens de l’observation. Bref, c’est le test parfait pour évaluer votre quotient intellectuel.

Il faut savoir que les défis mathématiques contribuent au développement de compétences cognitives. Leur pratique régulière améliore la capacité de raisonnement abstrait.

En même temps, elle développe votre pensée latérale c’est-à-dire vos compétences à trouver des stratégies efficaces pour sortir des situations à problèmes. Une telle qualité est très importante dans la vie quotidienne.

Et pour cause : elle aide à s’adapter facilement dans toutes les circonstances de la vie, même les plus difficiles.

Alors ? Êtes-vous partant pour s’attaquer à ce challenge pour les plus intelligents ? Si oui, allons-y !

Le compte à rebours est lancé…

Prenez votre chronomètre et mettez-le en marche. Attention : le temps ne joue pas en votre faveur. Vous avez uniquement 8 secondes pour mobiliser vos neurones.

Tic Tac… Tic Tac…

Les 8 secondes sont écoulées. C’est bon pour vous ? Avez-vous pu trouver la réponse dans le délai imparti ? Si oui, vous avez fait vite ! Il ne reste plus qu’à savoir si vous avez résolu correctement l’énigme mathématique ou pas !

Pour en avoir le coeur net, passons à la solution. La rédaction de CafeBagdad vous détaille tout à travers les prochaines lignes de cet article.

2 variables, 2 chiffres…

Dans cette image, vous n’avez affaire qu’à deux variables, à savoir le soleil brillant et la pastèque, ce fruit de l’été par excellence.

Votre mission consiste à déterminer la valeur correspondant à chacun de ces deux éléments qui sent bon la saison estivale. On a même hâte d’être déjà en juin ! Encore une fois, gardez à l’esprit que vous n’avez que 8 secondes !

Alors combien vaut le soleil ? Et cette pastèque bien juteuse ? Si la somme de trois soleils donnent 30, alors un soleil est égal à 10.

Passons maintenant à la valeur du seul fruit de l’énigme. Le soleil multiplié par la pastèque donne 30. Remplaçons le soleil par sa valeur identifiée plus haut.

Vérifiez votre solution à la nôtre !

10 x pastèque = 30. Par conséquent, une pastèque est égale au chiffre 3.

Enfin, la dernière ligne de l’équation : Soleil x soleil + pastèque = ?

Cela nous donne 10 x 10 + 3 = 100 + 3 = 103. Est-ce pareille que votre réponse ? Si oui, grand bravo à vous.