Ce changement majeur opéré sur Waze et Google Maps énerve plus d’un conducteur ! Et on les comprend ! Explications.

Tableau comparatif entre les 2 applis préférées des conducteurs

Se déplacer sans recourir aux applis de navigation est aujourd’hui tout simplement inconcevable pour bon nombre de conducteurs. C’est une habitude désormais bien ancrée chez ces derniers.

Dans cette optique, Waze et Google Maps sont les deux applications d’aide à la navigation les plus plébiscitées des automobilistes. CafeBagdad vous invite d’ailleurs à découvrir ce tableau comparatif portant sur leurs fonctionnements respectifs.

Fonctionnalité Google Maps Waze Base de données Utilise sa propre base de données Collecte des données en temps réel auprès des utilisateurs Fonctionnalités sociales Ne propose pas de fonctionnalités sociales Permet aux utilisateurs de signaler les incidents, les radars, etc. Carte Affiche une carte classique et une vue satellite Affiche une carte classique uniquement Types de trajets Propose des estimations pour différents types de déplacements (voiture, vélo, marche, transports publics) Ne propose des estimations que pour la conduite Design Interface moderne avec des couleurs neutres Interface moderne avec des couleurs vives Informations commerciales locales Offre un excellent contenu en termes d’informations commerciales locales Offre un contenu moins riche en informations commerciales locales

Source : webrankinfo.com

Ce changement concernant Waze et Google Maps va vous déplaire…

Waze et Google Maps ont tout récemment fait l’objet d’une modification non sans conséquence pour les automobilistes. En effet, ces applis ne proposent dorénavant plus « les trajets les plus courts« .

Si cela déplaît à leurs utilisateurs respectifs, cette manière de fonctionner ne dépendent malencontreusement pas de leur ressort.

Il faut savoir que cette mesure tient son origine de l’État qui les impose de mettre plutôt en avant les trajets considérés comme étant « plus écologiques » ( en lieu et place des trajets les plus courts).

Cette décision fait suite à un décret d’août 2022, le n°2022-1119, « relatif aux services d’assistance aux déplacements ».

Autre chose…

Ce n’est pas tout ! Le même décret veut également que Waze et Google Maps délivrent « un message de sensibilisation » à ces usagers pour les pousser à privilégier la marche ou le vélo.

Il leur est même demandé de « proposer un trajet pour les piétons ou à vélo » par défaut.

Les petits villages en font les frais…

Les petites routes de petits villages risquent d’être bondées, au désarroi de leurs habitants. C’est le cas de Camphin-en-Carembault.

« On ne peut pas laisser les Camphinois avec 14.000 véhicules sous leur fenêtre », dénonce auprès de BFMTV, Matthieu Lestoquoy, le maire de ce village d’un peu plus de 1 500 habitants.