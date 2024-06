Les cyclistes peuvent-ils rouler sur un passage piéton, oui ou non ? Qu’en dit réellement le Code de la route ? On vous fait le point à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Le vélo et les Français

Plus d’1/3 des Français font aujourd’hui usage du vélo au moins 1 fois par mois et un quart au moins 1 fois par semaine.

On en trouve de plus en plus en France comme revélé par l’enquête annuelle portant sur l’usage du vélo dans l’Hexagone dont les résultats de 2023 ont paru le 21 mai 2024.

L’enquête en question a été conduite par l’institut CSA auprès de 12 576 personnes âgées de 11 à 85 ans, durant les mois de juin et d’octobre 2023 pour le compte du ministère délégué chargé des Transports en association avec la délégation interministérielle à la Sécurité routière.

« Les Français ont fait l’acquisition de plus de 10 millions de bicyclettes ces cinq dernières années »

Sur les 16,6 millions de vélos utilisés en 2019, dévoile notre-environnement.gouv.fr, « les trois quarts des vélos servent pour se promener, 27 % pour faire du sport, 14 % pour les courses et 11 % pour le travail ».

« Les ménages français ont fait l’acquisition de plus de 10 millions de bicyclettes au cours des cinq dernières années« , est-il également précisé.

« S’il se vend plus de vélos que de voitures » annuellement, « la pratique de la bicyclette pour se rendre sur son lieu de travail ou d’études concerne (encore) moins de 5 % des personnes ».

Plus de 700 000 personnes seulement choisissent ce moyen de transport pour leur trajet domicile-travail.

Les vélos à assistance électrique pourrait toutefois faire évoluer la situation.

Cycliste sur passage piéton : faut-il descendre du vélo ? Le Code de la route répond !

Comme beaucoup, vous vous êtes très certainement déjà demandé si un cycliste a le droit de traverser un passage piéton sur son vélo, ou s’il devra en descendre.

Pour en avoir le coeur net, référons-nous au Code de la Route ? Nos confrères du Progrès nous éclaire sur le sujet.

« Comme son nom l’indique, peut-on y lire, le passage piéton est réservé aux personnes à pied. De ce fait, le cycliste doit descendre de son vélo pour l’emprunter, sauf si une bande verte est dessinée au sol ».

Entre la période qui s’étale de 2015 et 2020, plus de 150 000 Français ont renoncé à leur voiture au profit de la « pratique du vélo pour se rendre sur leur lieu de travail ou d’études (Insee, Enquêtes annuelles de recensement 2015, 2020) ».

Où ce moyen de transport est-il le plus utilisé ?

Cette évolution a surtout été marquant dans les communes-centres (communes centrales des agglomérations) où le vélo est deux fois plus sollicité par rapport au reste du territoire.

Dans les villes-centres des grands pôles urbains, le vélo y est régulièrement utilisé au quotidien. C’est le cas par exemple à Strasbourg (17 %), Grenoble ou Bordeaux.