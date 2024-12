En France, est-il possible pour une seule personne d’avoir deux résidences principales ? On vous aide à y voir plus clair.

Qu’est-ce que la résidence principale ?

La réponse n’est pas aussi simple qu’il y paraît. Avant de nous y pencher, définissons d’abord ce que c’est qu’une résidence principale.

Une habitation est considérée comme telle si « le contribuable et sa famille y vivent réellement et de manière habituelle », rapporte Le Figaro Immobilier.

Selon les Impôts, relaie le site service-public.fr, « votre résidence principale est celle où vous avez votre principal établissement au 31 décembre de l’année de perception des revenus ».

Peut-on avoir 2 résidences principales ? On a la réponse pour vous

Si l’on est propriétaire de plusieurs résidences en France, peut-on avoir 2 résidences principales ? La loi est claire, souligne le site officiel de l’administration française, « vous ne pouvez avoir qu’une seule résidence principale ».

Votre habitation principale, c’est le lieu où la personne passe la majeure partie de son temps. «(…) celui où vous avez les attaches les plus fortes ».

Cette durée d’occupation obligatoire de…

Une condition de durée, mentionnée dans l’article 2 de la loi du 24 mars 2014, est essentielle pour caractériser une résidence principale au sens fiscal et social.

Le preneur ou son conjoint, ou la personne à charge, doivent occuper les lieux « au moins huit mois par an » sauf en cas de justifications particulières (obligation professionnelle, raison de santé ou cas de force majeure).

Une liste d’avantages pour les propriétaires de résidence principale

Rappelons que la résidence principale permet de faire jouir de nombreux avantages fiscaux.

Le premier d’entre eux, le fait d’être exonéré « d’impôt sur la plus-value immobilière » lors de la vente du logement, et ce, peu importe « le montant de la plus-value » ou « la durée de détention du bien ».

Le statut de résidence principale permet également au propriétaire des lieux de profiter d’aides financières gouvernementales (PTZ, aides au logement, crédits d’impôt…).

Les travaux de rénovation énergétique entrepris dans votre logement principal donnent droit à des aides, à l’instar de MaPrimeRénov‘. Néanmoins, vous devez respecter les critères de ressources.

Un crédit d’impôt peut aussi être accordé en cas de travaux d’adaptation de la résidence principale des personnes âgées ou handicapées (égal à 25% de la facture TTC).

Comme indiqué sur impot.gouv.fr, la résidence principale est bien prise en compte pour le calcul de l’Impôt sur la Fortune Immobilière ou l’IFI.

Cependant, un abattement de 30% est appliqué sur sa valeur vénale au 1er janvier de l’année. Cet avantage se voit supprimer si le bien est détenue au sein d’une société civile immobilière (SCI).