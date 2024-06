Voiture électrique : cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps qui facilite la vie des conducteurs

Les conducteurs de voitures électriques ont de quoi se réjouir. En effet, suite à une récente mise à jour, Google Maps dispose désormais d’une nouvelle fonctionnalité très pratique qui leur facilitera la vie. Tous les détails dans les prochaines lignes.

Une application incontournable

Ces presque 20 dernières années, Google Maps est devenu une application incontournable dans la vie de tous les jours.

Très utile pour trouver une adresse ou un itinéraire, elle a rapidement remplacé tous les outils traditionnels de navigation GPS.

De plus en plus performante et précise, la célèbre application de Google laisse peu de place à ses principaux concurrents.

Ce qui fait la force de Google Maps…

Ce qui fait la force de l’application de navigation, de visualisation et des services de localisation proposée par le géant américain, ce sont ses fonctionnalités qui évoluent constamment en fonction des besoins de ses utilisateurs.

Ces dernières semaines, trois nouvelles fonctionnalités font la joie des inconditionnels de Google Maps, très pratiques pour ceux qui utilisent des voitures électriques.

Une fonctionnalité très attendue…

L’une des nouveautés les plus attendues est celle qui aide à trouver plus facilement les bornes de recharge pour les véhicules électriques.

Disponible via le bouton « Borne de recharge », ce raccourci peut aussi apparaître sous la recherche. Pour cela, il faut d’abord se rendre dans le « Menu », choisir « Options de trajet », cliquer sur « Type de motorisation » et enfin définir son véhicule comme « électrique ».

S’il était auparavant difficile, même pour les conducteurs les plus aguerris, de repérer efficacement les bornes de recharge, cela est devenu aujourd’hui un jeu d’enfant.

Boostée par l’intelligence artificielle qui analyse les avis utilisateurs, Google Maps est désormais capable d’indiquer avec précision le trajet menant à l’emplacement exact d’un chargeur.

Selon Autoplus, qui a testé cette nouvelle fonctionnalité de Google Maps, lorsque vous vous retrouvez à proximité d’une borne de recharge, l’application vous fournira une description de plus en plus détaillée, comme celle-ci : « Entrez dans le parking souterrain et suivez les panneaux en direction de la sortie. Juste avant la sortie, tournez à droite ».

Autre nouveauté de Google Maps

Autre nouveauté notable de Google Maps : il est dorénavant possible de trouver la borne de recharge la plus proche de votre position. Une option très utile lorsqu’un automobiliste se déplace avec une batterie sur le point de se décharger.

Non seulement l’application de Google est capable d’indiquer la borne la plus proche, mais elle peut également fournir des informations cruciales comme sa disponibilité en temps réel et la puissance de charge.