L'absentéisme au travail ne touche pas toutes les professions de la même manière. Ce dernier baromètre du cabinet de conseil WTW révèle d'ailleurs le métier champion des arrêts maladie. Les salariés y prennent plus de jours de maladie par rapport à la moyenne.

Le taux d’absentéisme en entreprise a fortement diminué depuis 2016

Selon le dernier baromètre du cabinet WTW, paru en septembre 2024 et reprise par le magazine Capital, le taux d’absentéisme en entreprise a fléchi.

Il est passé de 5,4% en 2022 à 4,8% en 2023, peut-on y lire. Ce taux, qui correspond au nombre de jours d’arrêt de travail par rapport au nombre de jours travaillés, n’avait pas connu une telle diminution depuis 2016.

Allongement de la durée moyenne des arrêts maladie

« Si (au cours de ces dernières années) moins de salariés s’absentent au moins une fois dans l’année, ceux qui le font restent absents plus longtemps en moyenne», précise Noémie Marciano, la directrice de l’activité Health and Benefits de WTW.

La durée moyenne des arrêts maladie est passé de 20 jours en 2022 à 23 jours en 2023, soit de l’ordre de +15%.

Cette augmentation s’explique principalement par la multiplication des arrêts de longue durée, qui représentent désormais plus de 55% des jours d’absence en entreprise. Ce qui n’est pas sans conséquences importantes sur la productivité.

Ce métier est le champion des arrêts maladie selon cette étude, découvrez pourquoi

Le secteur de la santé et de l’action sociale est identifié comme étant celui où les employés sont le plus souvent absents de leur poste. Le taux d’absentéisme atteint 8,3% en 2023.

Dans ce domaine, le problème ne se limite pas à une fréquence élevée d’absences, mais également à leur durée.

Les salariés de ce secteur connaissent en effet des « arrêts de travail parmi les plus longs, avec une moyenne de 27 jours par an (2023) ».

Concernant cet absentéisme dans le milieu la santé et du social, l’étude de la Direction de l’animation de la recherche, des études et des Statistiques (Dares) intitulée Conditions de travail 2012-2013, souligne également que les agents d’entretien hospitalier, les aides-soignants, infirmiers et sages-femmes… Tout ce corps de métier se révélait comme étant champion des arrêts maladie.

Pourquoi cette tendance ?

Cela vaut autant pour le secteur public que le secteur privé. Et ce n’est pas sans raison, explique la directrice de l’activité Health and Benefits : « la nature même de ces métiers de santé implique une forte pénibilité du travail, tant au niveau des horaires décalés, des conditions de travail difficiles ou encore du stress professionnel ».