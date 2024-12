Succession : découvrez l’âge limite à respecter pour transmettre votre patrimoine sans payer trop d’impôts

En matière de succession, il faut savoir qu’il existe un âge limite idéal pour agir et transmettre votre patrimoine afin d’échapper au maximum aux impôts. Explications.

Préparer sa succession peut faire économiser gros

Les impôts dont on parle regroupent à la fois les droits de donation et de succession. « Anticiper votre succession peut vous faire économiser des centaines de milliers d’euros et vous permet de transmettre selon vos volontés », déclare Nicolas Decaudain, Président chez Prosper Conseil.

Aussi, vous avez toujours intérêt d’opter pour une « transmission préparée ».

Placer votre épargne sur un contrat d’assurance vie compte parmi les principales solutions permettant de transmettre son patrimoine sans frais de succession.

Si les versements sont effectués avant l’âge de 70 ans, l’enveloppe fiscale donne droit à un abattement supplémentaire de 152 500 euros (capital et gains) par bénéficiaire en cas de décès.

Cette personne peut être un membre de votre famille ou un tiers (voisin, ami, association, etc.)… « Hors succession, l’assurance vie se révèle être le parfait outil pour transmettre votre patrimoine sans frais à un tiers », peut-on lire sur le site web prosper-conseil.fr.

Chaque bénéficiaire supplémentaire augmente le montant total exonéré. C’est la solution idéale pour les personnes qui détiennent un gros patrimoine.

Un couple avec 1 enfant à charge peut transmettre 305 000 € sans frais de succession grâce à l’assurance vie ! Avec deux enfants, ce montant double ! Ce dernier augmente proportionnellement au nombre de bénéficiaires désignés.

M. Patrick laisse à son décès 300 000 euros sur son assurance-vie. Ses deux enfants bénéficieront chacun de 150 000 euros sans impôts à payer.

Si le souscripteur avait choisi de placer cet argent sur un compte courant, ses héritiers auraient eu des droits de succession à régler.

Cette exonération des droits de succession sur un contrat ne concerne toutefois que les sommes versées avant 70 ans, l’âge limite idéal pour transmettre sans impôts.

Si jamais M. Patrick dépasse l’âge limite, ses enfants seront assujettis aux droits de succession. Les droits ne porteront néanmoins que sur les versements réalisés « après 70 ans, et non pas aux intérêts produits par ces sommes ».

D’autres outils juridiques

Donation de son vivant

Vous pourrez également opter sur les donations de votre vivant. Dans le cadre d’une donation en ligne directe, il est possible aux parents de jouir de l’abattement de 100 000 € pour chaque enfant (renouvelable tous les 15 ans sans frais).

« Pour être éligible, il faut être âgé de moins de 80 ans à la date du don. Le donataire, lui, doit avoir 18 ans ou plus ».

Démembrement de propriété

Un autre outil juridique : le démembrement de propriété. «Il est souvent associé aux biens immobiliers».