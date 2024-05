« Si j’avais su, punaise (…) » : Christine Bravo révèle avoir été arnaquée. Tout son argent y est passé, jusqu’à son « assurance-vie » ! Retour sur les confidences CHOCS de l’ex-présentatrice des émissions « Frou-frou » et « Union libre ».

Le yacht baptisé « Frou-frou » de Christine Bravo va participer au défilé olympique.

Comme révélé dans les colonnes du Parisien, « « Frou-frou », le bateau de Christine Bravo à bord duquel sont organisées des croisières de prestige sur la Seine, prendra part à la cérémonie d’ouverture des JO ».

Pour l’occasion, l’ex-présentatrice de 68 ans -actuellement propriétaire d’un yacht Art déco– a accordé une interview auprès du quotidien francilien.

« Je me suis fait arnaquer » : l’animatrice Christine Bravo y a « laissé toute l’assurance-vie que je comptais léguer à mes enfants »

Christine Bravo en a profité pour revenir sur cette arnaque qui lui a coûté tout son argent.

L’ancienne animatrice star des années 1990 a même dû puiser dans son épargne.

« N’importe qui à ma place aurait jeté l’éponge !« , confie d’emblée celle qui a fait face à de lourdes retombées financières.

Si Christine Bravo a pris soin de faire appel à un agent immobilier spécialisé pour lui trouver la perle rare, Stéphane Bachot, son vendeur de bateaux a semble-t-il raté le coche.

« Au port de l’Arsenal, à Paris, il m’a montré un bateau très mal entretenu. J’ai eu un coup de foudre pour ce yacht d’origine hollandaise, avec une coque en forme de tulipe qui, à la base, naviguait en mer. Je l’ai acheté immédiatement » se rappelle la sexagénaire.

« Si j’avais su, punaise, jamais je ne l’aurais acheté« , déplore-t-elle avant d’indiquer au Parisien, qu’elle s’est « fait arnaquer car il y avait des trous dans la coque ».

« On avait zéro chiffre d’affaires » !

« Le Frou-frou a passé neuf mois en chantier naval« , poursuit-elle. « On a fait de très lourds travaux de transformation pour pouvoir accueillir des passagers. Tout cela a été terminé juste avant que le Covid ne nous cloue à quai. Notre activité commerciale débutait à peine. On avait zéro chiffre d’affaires, on a donc eu zéro aide« , racontait-elle sa galère.

« J’y ai laissé toute l’assurance-vie que je comptais léguer à mes enfants« , révélait-elle sans filtre.

Une revanche pour Christine Bravo !

Sachant que son bateau figurera parmi l’une des vedettes de la cérémonie d’ouverture des JO de Paris, Christine Bravo ne cache pas sa joie.

« Je suis tellement fière ! En recensant les navires de la Seine, les organisateurs ont réalisé qu’il y avait peu de jolis bateaux de collection comme le Frou-frou (…)Ils m’ont rapidement contactée ».

« Après réflexion, j’ai dit oui car cette parade sera somptueuse. Je vais être émue aux larmes car c’est une victoire pour moi ! »