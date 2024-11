Émilien (Les 12 Coups de Midi) : une élimination historique qui fera la joie des téléspectateurs...

Émilien ne cesse de battre un peu plus chaque jour ses propres records dans Les 12 Coups de Midi, du jamais vu dans l’histoire du jeu de Jean-Luc Reichmann. Mais chaque chose a une fin. Si l’élimination du plus grand Maître de Midi ne devrait pas avoir lieu avant Noël 2024, selon plusieurs pronostics, elle s’annonce historique et fera certainement la joie de plusieurs téléspectateurs.

Émilien (Les 12 Coups de Midi) : Un exploit inégalé…

Depuis plusieurs mois, Émilien est devenu le plus grand joueur de l’histoire des jeux télé en France, notamment des 12 Coups de Midi.

Devenu maître de midi le 25 septembre 2023, date de sa première participation, le jeune étudiant de 21 ans a remporté sa 411e victoire le lundi 11 novembre 2024.

Près de 1 700 000 euros de gains et cadeaux

À la tête d’une grosse cagnotte de 1.669.551 euros en gains et cadeaux, Émilien ne montre aucun signe de faiblesse et ne semble pas prêt à céder sa place.

Le compagnon de Jessica revient à l’antenne ce mardi 12 novembre 2024 pour signer sa 412e participation. Et il est fort probable que l’étudiant en Histoire sorte encore vainqueur.

Mais les choses s’annonceront de plus en plus difficiles pour le jeune Péaultais. En effet, concurrents et téléspectateurs n’ont qu’une hâte : le voir perdre.

Émilien provoqué en duel

Pour revenir à l’émission du lundi 11 novembre dernier, l’un des candidats du jour, Enzo, faisant partie de ceux qui souhaitent l’élimination d’Émilien, l’a provoqué en duel.

Comprenant son intention, Jean-Luc Reichmann pose ouvertement la question : “Qu’est-ce qui s’est passé dans votre tête pour désigner Émilien en duel ?”

Assumant son choix, la réponse d’Enzo ne se fait pas attendre : “C’est ma chance d’être ici aujourd’hui, si je peux marquer l’émission de ma patte. Si je peux débarrasser les téléspectateurs de lui, je crois que je vais rendre service à beaucoup de monde.”

Une élimination la plus attendue de l’histoire des 12 Coups de midi ?

Si son entreprise a très vite échoué face à un maître de midi en pleine forme, il n’a pas tout à fait tort de dire que son élimination rendrait certainement service à l’un des téléspectateurs les plus assidus des 12 Coups de Midi.

« Si vous perdez aujourd’hui, a rappelé par la suite l’animateur, vous faites la joie d’un téléspectateur« , faisant allusion à la cagnotte commune qui s’élève déjà depuis ce jour-là à hauteur de 2.250.000 euros. Une somme à partager avec un fan du jeu méridien de TF1 le jour où Émilien sera éliminé.

« Et peut-être de pas mal de téléspectateurs qui en ont peut-être assez de vous voir« , ajoute le compagnon de Nathalie Lecoultre.