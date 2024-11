Les 12 Coups de Midi : TF1 souhaite-t-elle le départ d’Émilien ? La révélation inattendue de Jean-Luc Reichmann

Qui aurait cru qu’après l’exploit exceptionnel de Bruno avec 252 participations, un autre candidat pourrait non seulement le surpasser, mais également dépasser les 400 émissions ? De plus en plus performant chaque jour, Émilien semble tout à fait capable de conserver son titre pour une durée encore indéterminée. Une situation qui dépasse fort bien TF1… Selon les dernières révélations de Jean-Luc Reichmann.

La cagnotte exceptionnelle d’Émilien ce mardi 19 novembre…

Nombre de participations, cagnotte, coups de maître, nombre d’étoiles mystérieuses : les compteurs de records des 12 Coups de Midi sont au rouge… Tous ont été raflés par Émilien. Et l’aventure n’est pas près de s’arrêter.

Ce mardi 19 novembre, l’étudiant en histoire a signé sa 419ᵉ émission avec 1 682 201 euros de gains et cadeaux.

Sorti victorieux sans trop de difficultés, le compagnon de Jessica sera de retour ce mercredi 20 novembre pour inscrire encore un peu plus son nom dans l’histoire du jeu méridien de la Une.

La force d’Émilien par rapport à ses adversaires

La force d’Émilien, par rapport à ses prédécesseurs, est qu’il ne calcule rien et ne vise rien… Et cela depuis le premier jour où il a décroché pour la première fois le titre de maître de midi, le 25 septembre 2023.

« Comme je ne m’étais jamais fixé cet objectif, ça ne m’a pas fait grand-chose… », confiait-il dans les colonnes de Télé-Loisirs en revenant sur son parcours incroyable dans les 12 Coups de Midi. Et de poursuivre : » Je crois que ma famille était plus heureuse que moi ! ».

« C’est un garçon motivé par… »

Une déclaration confirmée par Jean-Luc Reichmann. « Émilien se fiche royalement d’avoir franchi tous ces paliers. Il ne calcule jamais rien, expliquait l’animateur dans l’une de ses émissions.

Et de préciser : « C’est un garçon motivé par l’envie de jouer et d’apprendre des choses qu’il ne connaît pas« .

« La production n’a plus de sous… »

Le samedi 16 novembre dernier, le présentateur de 64 ans a révélé un peu plus sur l’ambiance qui règne derrière l’écran.

« On n’est pas fatigués. En fait, si, on l’est un peu : on n’en peut plus ! Je dois vous avouer que ça fait 416 jours qu’il n’arrête pas de tout rafler ! », a-t-il déclaré avec beaucoup d’humour. Et d’ajouter aussitôt : « Tous ses adversaires sont à bout ! ».

Il ne s’est pas arrêté là. « TF1, je ne vous le raconte même pas, tout le monde est à genoux ! La production n’a plus de sous ! », a-t-il révélé.

« On n’a plus de solution pour contrer le Vendéen ! », a avoué Jean-Luc Reichmann. Un argument qui devrait faire taire ceux qui accusent la production de tricher…