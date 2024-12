Découvrez le cocon parisien de Pascal Praud, loin des plateaux de CNews ! Voici l’aperçu du fastueux appartement de l’animateur de L’Heure des Pros dans le VIIe arrondissement à Paris, un lieu qui incarne l’art de vivre à la française dans toute sa splendeur. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous en dit plus.

Pascal Praud : loin des plateaux, découvrez son élégant appartement du 7e arrondissement de Paris

Il se trouve à seulement deux pas du Quai Branly. Paradis des amateurs d’art et de design, le 7ème arrondissement est aussi un quartier résidentiel des plus prisés.

Entre les ambassades, les ministères, la garde montée de l’École militaire, les musées (Quai Branly à l’ancienne gare d’Orsay, du Musée Rodin au Musée Maillol) et les boutiques de luxe comme le Bon Marché, ce quartier offre un cadre de vie qui relève d’une élégance.

« Il a l’image du dandy réac, mais c’est un jeu. On lui fait de faux procès. Quand on le connaît, on ne peut pas ne pas l’aimer », confiait son ami le journaliste Julien Pasquet.

À quoi ressemble le quotidien du visage phare de L’Heure des Pros lorsqu’il n’est pas à l’antenne ?

Chaque soir, le célèbre journaliste retrouve le calme de son appartement parisien. Après un dîner dans le restaurant juste en bas de chez lui, il rentre se délecter de ses lectures.

S’il est discret sur ses bonnes adresses, on est sûr d’une chose, Pascal Praud n’est pas fan des prix de la rue Cler.

« Ce matin, rue Cler (Paris VII), j’ai payé mon café 15 Francs. Il faut que je m’habitue« , faisait-il mention sur son réseau social X (ancien Twitter) en 2016.

Il y réside seul

Ce divorcé et père de quatre filles – nées d’un premier mariage – vit seul dans son élégant appartement parisien. Il arrive que sa compagne Catherine, qui réside à Nantes, vienne lui rejoindre le week-end.

Pascal Praud mène une relation à distance avec l' »ancienne basketteuse travaillant pour le FC Nantes ».

Son autre havre de paix, près de la mer

Pour leurs retrouvailles, les deux tourtereaux ne manquent pas de s’offrir des vacances entre La Baule, Angoulême, ou l’île de Noirmoutier, un lieu particulièrement affectionné du chroniqueur.

En effet, Pascal Praud y possède une maison secondaire à Noirmoutier près de la mer. Nombreuses sont les personnalités qui y passent pour lui rendre visite.

« En famille à Noirmoutier avec Pascal Praud, Yoann Lemaire, Dominique Grimault« , partageait, durant l’été 2021, Jacques Vendroux sur son compte Twitter.