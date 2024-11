Les 12 Coups de Midi : une spectatrice de 97 ans se lâche sur Émilien

Émilien, le plus grand maître des 12 Coups de Midi, ne cesse d’enchaîner les victoires et continue, émission après émission, d’impressionner avec sa vaste culture générale ainsi que son aisance déconcertante, même face à des situations qui semblent tourner à son désavantage. Et cela fait plus de 400 jours que cela dure. Une longévité qui commence à agacer de nombreuses fans de l’émission, comme c’est le cas de cette spectatrice de 97 ans qui n’a pas pu s’empêcher d’exprimer devant la caméra tout ce qu’elle pense d’Émilien…

Émilien bientôt au double du nombre de participations de Bruno

Émilien, devenu le plus grand joueur des jeux télé de tous les temps, continue de rafler tous les records dans Les 12 Coups de Midi.

S’il ne lui était pas évident de gravir un à un les marches du podium au classement des plus grands maîtres de midi au tout début de son règne, le jeune Vendéen va bientôt doubler le nombre de participations (252) et le montant total des gains et cadeaux (1 026 107 €) de son dauphin Bruno.

Vers une cagnotte historique à 2 millions d’euros…

Ce dimanche 17 novembre 2024, Émilien signe sa 417e participation dans Les 12 Coups de Midi. En remportant son 129e coup de maître le samedi 16, la cagnotte de l’étudiant en histoire s’approche pas à pas des 1 700 000 euros.

Sans surprise, tous les pronostics le désignent déjà vainqueur. D’autres commentateurs oseraient même affirmer que le compagnon de Jessica terminera cette année 2024 en beauté, en avançant un peu plus dans son parcours incroyable, ce qui commence à remonter la tension chez les fans des 12 Coups de Midi qui souhaitent déjà voir d’autres candidats à sa place.

Une spectatrice de 97 ans s’en prend à Émilien

Lors de sa 414e émission, diffusée le jeudi 14 novembre dernier, une spectatrice de 97 ans avait exprimé face à l’indétrônable maître de midi ce que la grande majorité murmure déjà depuis plusieurs mois.

Venue soutenir sa petite-fille Priscillia, qui n’a pas fait le poids face à un Émilien encore plus performant, Jeanne, profitant du moment d’échange de Jean-Luc Reichmann avec le public, a déclaré haut et fort : « Il faudra quand même qu’il laisse la place, un peu, aux autres candidats. »

Émilien reste imperturbable

Un appel lancé aux oreilles d’un sourd, puisque le petit-fils d’Yvonne a dominé une fois de plus ses adversaires et a remporté facilement sa 414e victoire.

Le jour de son élimination n’est pas encore fixé… et risque encore de s’éterniser pour ceux qui ne veulent plus voir le visage d’Émilien sur le plateau des 12 Coups de Midi.