Pour booster la récolte de vos tomates, certains ingrédients naturels s’avèrent des véritables alliés. Le sel en fait partie. Mais assurez-vous d’utiliser le bon sel et de bien savoir l’intégrer au pied des plants de tomates.

L’effet insoupçonné du sel sur vos plants de tomates

Pourquoi le sel ? Notamment pour sa forte teneur en magnésium, nutriment indispensable pour refiler un coup de fouet à vos plantations de tomates.

Cet ingrédient est idéal pour « renforcer les racines et permettre aux plantes d’absorber la chlorophylle« , explique le site Mon Jardin, Ma Maison.

Mettre du sel aux pieds des plants de tomates stimule non seulement leur fructification mais améliore aussi la bonne santé du fruit.

Si les bienfaits du sel sont indéniables, il ne convient toutefois pas d’y mettre n’importe quel sel.

Quel sel choisir ?

Assurez-vous d’opter pour le sel d’Epsom. Ce dernier composé de pur sulfate de magnésium est spécifique aux sols pauvres en magnésium et en soufre.

Ce n’est pas tout ! Le sel d’Epsom constitue aussi un « répulsif naturel sur les limaces« .

Au potager, le sel d’Epsom favorise la germination. Comment l’utiliser et à quel moment ? « Si vous n’avez pas encore planté vos tomates, versez une tasse de sel d’Epsom sur une surface de 10 m²« , recommande le site spécialisé.

Ensuite, est-il indiqué, « retournez la terre avant de semer les graines ». Dans le cas contraire, « déposez uniquement une grosse cuillère à café de sel au pied des plantes afin de stimuler leurs racines ».

Il faut, par ailleurs, arroser pour permettre au sel de pénétrer dans la terre. Le sel fera en effet office d’engrais naturel pour vos tomates !

Grâce à ce nutriment naturel, vos plants de tomates deviendront « plus forts » et « plus fournis« . Vous éviterez ainsi que leurs feuilles jaunissent. En outre, les fruits vont être plus gros.

À quel rythme ?

Appliquez cet ingrédient à raison d’une fois toutes les 2 semaines. « Les rosiers et arbustes l’apprécient tout particulièrement », indique le site plantezcheznous.com.

Il est aussi parfait pour avoir une pelouse bien verte. Pour cela, appliquez 1,5 kg de sel d’Epsom sur une parcelle de 25 m2. Il est à appliquer de préférence pendant le printemps.

L’application du sulfate de magnésium contribue aussi à réduire les niveaux de stress abiotiques subis par vos plants de tomates, en renforçant leur structure cellulaire.

La sécheresse, les fortes chaleurs ou l’excès d’eau sont sources de stress important pour les plantes. Ces conditions peuvent provoquer une chute prématurée des fruits et donc, une baisse de la production.