Tout ce qu’il faut savoir à propos de la plantation et de l’entretien de cette fleur phare d’automne du jardin. Conseils et astuces.

Jardin coloré : décembre, le moment parfait pour planter cette fleur star de l’automne

Cette fleur, facile à vivre, s‘adapte à tous les types de sols, pour peu qu’ils soient bien drainés. Il a cependant une préférence pour les sols légers et fertiles.

Pour s’épanouir pleinement, cette fleur longtemps associée à la Toussaint a aussi besoin du soleil. Son nom ? Vous l’aurez certainement déjà trouvé : le chrysanthème.

Et grâce à sa farandole de couleurs automnales (blanc, jaune, orange, rose, rouge) et à la diversité de ses formes (simples marguerites, jolis pompons ), le chrysanthème sublimera votre extérieur tout au long de l’automne.

Quand planter ?

Il se plante de préférence au printemps (mars, avril, mai) et en automne (septembre, octobre, novembre). Il fleurit sans interruption de juin à novembre.

En pot ou en pleine terre, cette plante très appréciée au Japon peut supporter les – 5 ° grâce à son feuillage caduc. En pot, préférez un terreau léger et aéré.

Conditions idéales pour le chrysanthème

Le chrysanthème aime aussi les terres fraîches bien drainées. Le chrysanthème tolère mal l’humidité, particulièrement à la racine. Vous pouvez aussi enrichir sa terre de compost.

Outre un peu d’arrosage en absence de pluie, le chrysanthème ne demande pas beaucoup de soin.

Pour une belle floraison, arrosez modérément votre chrysanthème, à raison d’une à deux fois par semaine, uniquement lorsque le sol est sec. Arrosez seulement au pied de la plante, en veillant à ne pas mouiller le feuillage.

Toutefois, il est recommandé de retirer les fleurs fanées afin de permettre aux autres fleurs de bien se développer.

Après la floraison, rabattre la plante à ras du sol pour favoriser l’apparition de nouvelles pousses. En cas de gel, protéger vos chrysanthèmes par un paillage épais pour les préserver du froid.

Une cohabitation avec des asters

Vous pouvez également les planter avec les asters et leurs petites fleurs d’automne en forme de pâquerettes colorées. Ils ne demandent aussi que très peu d’entretien. Ils sont « très rustiques (jusqu’à -20°C) ».

Assurez-vous de prendre des asters d’automne, car il existe des « variétés à floraison printanière ou estivale ».

Certains prospéreront en plein soleil dans un sol léger et bien drainé, tandis que d’autres préféreront un emplacement semi-ombragé et un sol riche et frais.

Si donc, vous recherchez une plante d’extérieur résistante, vous savez sur quoi vous tourner.