Lorsque sonne la fin de la saison hivernale et que viennent les premiers rayons printaniers, beaucoup pensent à bichonner leur pelouse après sa longue hibernation. Mais attention, saviez-vous réellement le moment idéal pour sortir votre tondeuse et s’adonner à la première tonte ? Bien réalisée, elle permettra d’obtenir une pelouse dense et verdoyante tout l’été. Alors, quand faut-il vraiment commencer à tondre ? Réponse dans cet article.

Le printemps arrive et l’envie de jardiner aussi…

Le printemps est visiblement la meilleure période de l’année pour choyer son jardin, et logiquement sa pelouse. A mesure que les jours s’allongent et que l’herbe commence à pousser, elle nécessite davantage d’attention.

Pourquoi la première tonte de la saison est-elle si importante ? Tout simplement parce qu’elle favorise l’élimination des débris (branches, feuilles mortes et autres débris organiques) accumulés durant l’hiver.

L’avantage d’une tonte bien faite.

Et pour cause : ces derniers risquent d’étouffer la croissance de l’herbe et de l’empêcher de profiter pleinement des beaux jours. L’objectif est de permettre à l’herbe de respirer et de se développer de façon optimale.

Elle stimulera la croissance de nouvelles pousses et permettra d’harmoniser la hauteur de l’herbe afin que la pelouse soit uniforme. Quand faut-il alors s’y atteler ? La réponse dépend de plusieurs facteurs, à commencer par les conditions météorologiques locales et le type d’herbe qui compose votre pelouse.

Voici le bon moment pour tondre votre pelouse après l’hiver, elle sera plus belle et plus résistante

Les graminées rustiques peuvent par exemple être tondues plus tôt que les graminées fines. La tonte est indispensable lorsque l’herbe atteint environ 8 à 10 cm de hauteur.

Attendez également que le sol atteigne une température d’au moins 5°C car il lui faut environ 6 à 8 degrés Celsius pour commencer à faire pousser l’herbe.

L’envie de la bichonner est grande, mais attention à ne pas vous précipiter !

Si vous vous mettez à tondre précocement, vous risquez en effet d’endommager les jeunes pousses. Patientez que le sol se réchauffe.

Évitez de tondre sur un sol humide. Attendez que la rosée du matin se soit dissipée et que le sol soit sec pour éviter de compacter le sol.

L’état de votre tondeuse.

Par ailleurs, il faut vérifier que la tondeuse soit en bon état. Une tonte mal effectuée peut en effet causer plus de dégâts que de bien ! Affûtez vos lames avant chaque utilisation. Des lames émoussées arrachent l’herbe au lieu de la couper proprement, ce qui peut la fragiliser et la rendre plus sensible aux maladies.

Ne tondez pas plus d’un tiers de la hauteur de l’herbe en une seule fois.