Ce qu’il faut faire ce mois de novembre pour une floraison abondante garantie de vos agapanthes l’été prochain. Explications.

Cet indispensable pour vos agapanthes

Il ne faut surtout pas laisser vos agapanthes souffrir cet hiver ! Si vous avez déjà eu l’occasion de voir leurs magnifiques fleurs bleues ou blanches, au jardin en été, vous n’y manquerez pas d’en prendre correctement soin.

Certains gestes sont essentiels pour que « vos plantes puissent refleurir avec la même vitalité » l’année prochaine.

Vous devez surtout chercher « à protéger vos agapanthes du froid et des gelées » pour « une reprise vigoureuse au printemps ».

Gestes essentiels à adopter ce mois de novembre pour faire fleurir vos agapanthes en abondance

Paillage

Pour les agapanthes plantées directement dans le jardin, un paillage protecteur se veut indispensable : préférez les feuilles mortes, la paille ou les copeaux de bois.

Il est recommandé de mettre « une couche de 10 à 15 cm d’épaisseur autour de la base de la plante » pour garder une température stable. Assurez-vous de « ne pas trop couvrir le collet » pour « éviter les risques de pourriture ».

Le paillage servira d’« isolant thermique pour les racines », pour réduire les risques liés au gel.

L’environnement

Les racines des agapanthes en pot étant plus exposées et plus sensibles au froid, il vaut mieux « les rentrer à l’abri dans un endroit frais et lumineux » entre 5 et 10°C.

À défaut d’avoir une serre non chauffée, une véranda ou un garage lumineux peuvent faire l’affaire. Les pièces chauffées risquent de « perturber leur repos hivernal ».

En absence d’espace pour les rentrer, il faut soigneusement envelopper vos pots avec plusieurs épaisseurs du papier bulle. Placez-les ensuite contre un mur abrité orienté au sud.

Arrosage

Faites preuve de modération lors de l’arrosage de vos agapanthes, particulièrement pour ceux qui sont en pots. En effet, il faut savoir qu’un « excès d’humidité » favorise souvent la pourriture des racines.

En ce mois de novembre, il faut prêter une attention particulière à la fréquence d’arrosage. Arrosez légèrement « 1 fois par mois» dès lors que « le substrat soit sec en surface ». Le pot doit être bien drainé pour ne pas retenir l’eau.

Pour les agapanthes en pleine terre, l’arrosage n’est nécessaire que « si la terre est très sèche ». Souvent, « les pluies automnales suffisent ».

Taille et entretien

Enfin, une taille d’entretien s’impose pour réduire les risques de maladies. Retirez les parties de vos agapanthes qui sont endommagées ou sèches. Il faut couper les tiges florales fanées à la base.

Il est important d’enlever les feuilles sèches pour éviter les parasites. Ne taillez pas trop bas, car les feuilles protégeront la plante du froid.

« Apportez un mélange de compost et de fumier au niveau de leurs rhizomes», peut-on lire dans Le Parisien.