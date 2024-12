Apprécierez-vous les patates douces : découvrez les secrets d’une culture facile et productive. On vous décrypte tout.

Quelle variété de patate douce choisir ?

Contrairement à la pomme de terre, on ne plante pas directement les tubercules de patate douce. Il faut commencer par faire germer des plants pour obtenir une culture réussie.

Procurez-vous de préférence une « patate douce saine et non abîmée, sans pourriture ». Dans la mesure du possible, « pourquoi pas avec déjà quelques germes ».

Assurez-vous également que votre patate douce soit «bio » afin d’« éviter la présence d’un anti-germinatif ». Sur RTL, il est recommandé de « trouver les variétés Georgia Jet ou Beauregard » pour « leur rendement et leur croissance assez rapide. »

Jardinage : secrets pour réussir votre culture de patates douces

Nettoyez votre tubercule pour enlever son potentiel anti-germinatif. Passez-le sous l’eau. Puis, frottez-le délicatement pour ne pas abîmer les petites taches noires qui se trouvent dessus.

Comme pour un avocat, appliquez la fameuse technique des trois cure-dents sur votre patate douce. Mais attention, la patate douce a un sens ! Il faudrait le repérer.

La partie ronde doit être vers le haut. On plante les cure-dents dans la partie pointue, puis on immerge environ 70% de la patate dans l’eau.

Si vous avez du mal à définir le sens de votre tubercule, posez vos morceaux de patate douce côté chair vers le bas, sur le terreau. Le côté peau, quant à lui, devra aller vers le haut.

Conditions favorables à la culture

Placez ensuite votre bouteille dans une pièce lumineuse et bien chauffée. Les patates douces apprécient la chaleur. Elles ont d’ailleurs besoin d’une température oscillant entre « 20 et 25°C pour germer » !

Sur les ondes de RTL, il est proposé de la mettre sur un radiateur pour favoriser l’accélération de sa germination.

Il faut « que l’eau reste à niveau » afin que votre plante soit constamment au contact de l’eau.

L’eau ne doit jamais être trouble. Si besoin est, pensez à faire remplacer l’eau « avec de l’eau à température ambiante ! » Prévoyez déjà une deuxième bouteille d’eau à côté.

Que l’eau soit trouble ou pas, il faut toujours « changer l’eau toutes les semaines !»

Gardez le terreau humide et aérez régulièrement pour éviter la moisissure, notamment pour ceux ou celles qui ont recours à une mini-serre. Les patates douces nécessitent entre 6 à 8 heures de soleil par jour.

Assurez-vous que le sol soit léger, bien drainé et fertile. Vous pouvez l’améliorer avec du compost ou du sable si le terrain est argileux ou compact. Cela évitera la stagnation de l’eau.