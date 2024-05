« La nouvelle gamme de moteurs Diesel avec des performances énergétiques exceptionnelles » ! Et en plus, c’est moins polluant !

« Une suprématie en termes de faible consommation et d’émissions de CO2 »

« Les chiffres de CO2 publiés par l’UE mettent une fois de plus en évidence la suprématie de Scania (constructeur de poids lourds, NDLR) en termes de faible consommation et donc de maitrise des émissions de CO2 », confie Stéphane Lejard, responsable logistique et homologation chez Scania France.

Comme rappelé sur le site du leader du transport durable, « les nouvelles règles obligent les constructeurs à réduire les émissions de CO2 de leurs camions neufs d’un moyenne de 15 % à partir de 2025 et de 30 % à partir de 2030, par rapport aux niveaux de 2019″.

Retour en grâce du Diesel : cette nouvelle génération diminue votre consommation de carburant jusqu’à 8%, avec moins d’émissions de CO2

Toujours selon le site du constructeur, « Scania réconcilie la technologie des moteurs diesel avec le développement durable« .

Dans cette optique, « Scania lance une gamme révolutionnaire de moteurs 13 litres » qui peut « fonctionner aux biocarburants ».

Résultat : la consommation de carburant a baissé de 8 % « grâce à une nouvelle chaîne cinématique » comprenant à la fois « de nouveaux moteurs, de nouvelles boîtes de vitesses, et des essieux arrière innovants ».

Les hautes performances du double arbre à cames en tête et du système Twin SCR Scania avec double dosage d’AdBlue ont permis d’atteindre « un niveau qui était jusqu’à présent inatteignable pour des moteurs à combustion interne », soit « une efficacité thermique des nouveaux moteurs d’environ 50 % ».

Grâce à cette nouvelle gamme, promeut l’entreprise, la clientèle des moteurs thermiques Scania aura l’occasion d’apprécier en même temps, une amélioration « de l’efficacité énergétique, de la capacité d’utilisation des biocarburants, des chiffres d’économie d’exploitation globale ainsi que de la réduction des émissions de CO2« .

Les nouveaux moteurs contribuent grandement « à l’élimination des énergies fossiles dans le secteur des transports ».

La durée de vie technique est améliorée de 30 %. Par ailleurs, la « périodicité d’entretien est flexible » selon l’utilisation.

« Ces moteurs inédits transforment le marché»

« Ces moteurs inédits transforment le marché en y introduisant de remarquables nouveautés », annonce Stefan Dorski, vice-président senior et directeur de Scania Trucks.

« Notre nouvelle chaîne cinématique, avec les 8 % de réduction de carburant qu’elle permet, est en passe de révolutionner l’ensemble du secteur. », ajoute-t-il.

« C’est la réduction du CO2 qui est l’aspect le plus important »

« Un client Scania qui exploite un camion de 500 chevaux enregistrera une réduction spectaculaire de sa facture de carburant, même par rapport à un camion équipé d’un moteur de pointe de la génération précédente et que nous remplaçons », révèle A. Dorski.

« Les nouveaux moteurs surpasseront les précédents sur bien des critères, mais selon moi, c’est la réduction du CO2 qui est l’aspect le plus important, reconnaît-il. Nos nouveaux moteurs contribueront immédiatement à décarboner la société et ils nous aideront ainsi dans notre lutte contre le dérèglement climatique », conclut-il.