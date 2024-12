Attention, nouvelle case (ou ligne) à cocher sur votre déclaration d’impôts 2025 ! Une nouveauté à connaître pour tous les contribuables. On vous aide à y voir plus clair à travers nos prochaines lignes.

Déclaration d’impôts : Une nouvelle ligne à remplir pour 2025

À chaque printemps, c’est reparti ! Les contribuables doivent presque tous se mettre à remplir le fameux formulaire de la déclaration de revenus pour les impôts.

Alors que cette corvée est, pour beaucoup, synonyme d’un mal de crâne, elle risque de le devenir davantage avec cette ligne supplémentaire dans la déclaration.

Cette ligne inédite de la déclaration 2025 détaillera les services à la personne qui donne lieu au crédit d’impôt pour emploi à domicile.

À quoi servira cette case ?

Cette nouvelle case renseignera sur « la nature de l’organisme et la personne morale ou physique (…) dont les services rendent le contribuable bénéficiaire du crédit d’impôt » en vue d’« une meilleure information du Parlement à propos de l’utilisation du crédit d’impôt relatifs aux services à la personne (CISAP), dont le coût s’élève à 6 milliards d’euros en 2023 pour environ 4,7 millions de foyers », peut-on lire dans les colonnes du site MoneyVox.

Que vise-t-elle sur le long terme ?

Sur le long terme, « cet amendement permettra non seulement d’évaluer de manière plus précise les dispositifs en place, mais également d’initier, si nécessaire, des ajustements législatifs pour garantir une meilleure utilisation de l’argent public », exposent les trois députés membres de la coalition majoritaire dont Daniel Labaronne, Thomas Cazenave (ancien ministre) et Christophe Marion.

En effet, il est à noter que « les données actuellement disponibles ne permettent pas une évaluation complète de l’impact et de l’efficacité de ce dispositif fiscal ».

« Une telle mesure facilite un contrôle plus rigoureux de son efficacité et répond à la nécessité d’une transparence accrue des finances publiques », souligne même l’amendement n° I-3413.

Les activités éligibles au crédit d’impôt pour l’emploi d’un salarié à domicile regroupent « la préparation de repas à domicile, incluant le temps passé aux commissions, la garde d’enfant à domicile, l’entretien de la maison et travaux ménagers, les petits travaux de jardinage, le soutien scolaire à domicile ou cours à domicile, la collecte et livraison de linge repassé, à condition que cette prestation soit comprise dans une offre de services incluant un ensemble d’activités effectuées à domicile, l’assistance aux personnes âgées ou aux personnes qui ont besoin d’une aide personnelle à leur domicile, à l’exception d’actes de soins relevant d’actes médicaux, les prestations de petit bricolage, etc. », énumère le site officiel de l’administration française.