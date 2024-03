La voiture la plus écologique n’est pas toujours celle qu’on pense. La preuve avec cette nouvelle étude américaine.

Le saviez-vous ? La voiture la plus verte n’est pas électrique

Face aux changements climatiques par lesquels nous passons, la question du choix d’un véhicule écologique se pose de plus en plus.

Spontanément, on pourrait penser que la voiture électrique est la meilleure option. Mais qu’en est-il réellement ? Une nouvelle étude américaine réalisée par GreenerCars vient balayer d’un revers de main les idées reçues.

C’est quoi au fait GreenerCars ?

GreenerCars est « l’évaluation annuelle de chaque nouveau modèle » de véhicules légers disponibles sur le marché américain. Cette dernière est basée « sur une étude du cycle de vie des émissions de gaz à effet de serre » ainsi que « des principaux polluants » générés à chaque étape : fabrication, utilisation et fin de vie de chaque voiture.

« GreenerCars évalue chaque véhicule en fonction de son impact global et constitue le moyen le plus efficace de comparer les véhicules à essence aux véhicules électriques« , assure l’American Council for an Energy-Efficient Economy.

L’étude attribue un score vert à chaque véhicule, reflétant son degré d’écologie.

Ce score prend en compte divers facteurs, comme les émissions provenant du carburant brûlé, les émissions liées à la production d’électricité pour les véhicules électriques, les émissions générées durant l’extraction et le traitement des matériaux pour les batteries. Sans omettre les émissions liées à la fabrication du véhicule lui-même et de ses composants.

Les utilisateurs peuvent même comparer leurs véhicules selon leur catégorie pour s’assurer de faire « le choix le plus écologique possible » en fonction de leurs besoins et de leur budget.

Plus de 1200 véhicules pour le classement des modèles les moins polluants de 2024.

Dans le cadre de son étude annuelle GreenerCars, l’ACEEE a passé au crible plus de 1200 véhicules pour établir son classement des modèles les moins polluants de 2024.

Et la grande gagnante est…

C’est la Toyota Prius hybride rechargeable qui décroche la première place, surprenant ainsi les observateurs.

Elle la doit notamment à la petite taille de sa batterie (13,6 kWh). Ce choix technique lui permet d’afficher un Green Score de 71 points, un score élevé reflétant un bilan environnemental particulièrement favorable comparé aux véhicules 100% électriques présents dans le classement.

Sa batterie réduit le poids global du véhicule, ce qui limite sa consommation. Par ailleurs, la Prius garde une excellente efficacité énergétique, même avec une batterie totalement déchargée.

Même en mode thermique, la Toyota Prius hybride rechargeable maintient une consommation de carburant modeste.