Permis de conduire : quels changements pour les seniors en 2025 ?

À quels changements majeurs faut-il s’attendre pour les seniors en 2025 concernant le permis de conduire à vie ? Après l’échec de la dernière proposition de loi visant à mettre en place une visite médicale obligatoire et régulière, un autre texte pourrait être mis sur la table au cours de l’année prochaine. Décryptage.

publicité

À partir de quel âge observe-t-on une baisse des capacités physiologiques et cognitives nécessaires à une bonne conduite sur la route ?

Lorsque nous vieillissons, l’ensemble de nos facultés, aussi bien physiques que cognitives, se dégrade.

Bien que cela ne soit pas constant chez tous les seniors, le facteur âge devrait être pris en compte pour adapter notre comportement sur la route afin d’éviter de mettre en danger notre propre vie et celle de tous les autres usagers.

En effet, plusieurs études scientifiques soutiennent que « les capacités physiologiques et cognitives nécessaires à une bonne conduite tendent à diminuer un peu plus tôt qu’on ne le pense, dès 45 ans« , a rappelé la députée Virginie DUBY‑MULLER dans sa proposition de loi visant à mettre en place une visite médicale de contrôle à la conduite systématique pour les conducteurs de soixante-dix ans et plus, déposée le 3 octobre 2017.

publicité

D’autres facteurs à prendre en compte, limitant les capacités des seniors au volant

En outre, « des rhumatismes peuvent contraindre l’amplitude des mouvements« , a-t-elle poursuivi, ce qui augmente la possibilité de la baisse de « la vue et de l’audition« , a-t-elle ajouté.

Ce n’est pas tout : la prise de certains « médicaments atténue » tout au plus la vigilance, impactant gravement « la coordination » des mouvements.

Permis de conduire : les changements voulus pour les seniors depuis 2017 et qui pourraient revenir en 2025

Élue députée dans la 4ᵉ circonscription de la Haute-Savoie en 2012, en 2017, en 2022, et en 2024, Virginie DUBY‑MULLER souhaitait instituer que » tout détenteur du permis de conduire de catégories A et B âgé de soixante‑dix ans au moins doit fournir un certificat médical délivré par un médecin agréé auprès de la préfecture du département et attestant de sa capacité totale ou partielle à conduire« .

À l’issue du test, »il peut prononcer l’interdiction totale ou partielle de conduire dans les conditions définies par décret pris en conseil d’État« .

Et « tous les cinq ans après ce premier certificat, expliquait-elle dans son texte de loi, il est procédé à un contrôle médical d’aptitude à la conduite« .

Si ses idées séduisaient certains élus ainsi qu’un bon nombre d’acteurs sociopolitiques, cela n’a pas convaincu la majorité.

Après une série d’accidents provoqués par des personnes âgées, dont le plus dramatique reste celui de La Rochelle où une automobiliste de 83 ans, roulant à contresens, a percuté 12 enfants à vélo, la même proposition a refait surface au tout début de l’année 2024. Mais elle a une fois de plus subi le même sort que celle de la députée de la Haute-Savoie.

Alimentée par les mêmes faits divers, cette idée, devenue de plus en plus populaire, pousse certains observateurs de la vie publique à n’exclure aucun changements notables sur le permis de conduire pour les seniors en 2025.