La voiture électrique sur le point de rendre les armes ? Un nouveau carburant français redonne vie au moteur thermique. Les détails.

« La transition vers la mobilité électrique(…) Une voie aussi funeste qu’inepte ».

66 sénateurs LR, Centristes et Indépendants pointent du doigt la décision de l’UE « d’interdire à la vente les véhicules neufs à moteurs pour 2035« . D’après eux, « ce choix risque de condamner une grande partie de la population à un étouffement économique ».

« La transition vers la mobilité électrique va déstabiliser complètement notre industrie (1 million d’emplois directs et indirects en France), qui n’est pas prête, au profit de la Chine, grand leader du marché« , peut-on lire dans le journal du Figaro. « De plus, mettent-ils en garde, nos constructeurs perdront les marchés extra-européens qui demeureront à combustion ».

Renault optimiste pour 2050

Renault, par la voix de Jean-Dominique Senard, son président, estime « qu’en 2050, le moteur thermique pourrait disposer du même bilan carbone que l’électrique ».

« L’utilisation des véhicules électriques n’est (d’ailleurs) absolument pas adaptée à nos territoires ruraux en matière d’autonomie de batterie, de distance à parcourir et de matériel de recharge. Leur prix d’achat exclura de fait de nombreux citoyens, déplore-t-on.

Sans compter « l’Ademe qui juge bénéfique l’impact carbone de la voiture électrique que pour les trajets en ville et dans le cas de véhicules citadins. Sans parler des problèmes de sécurité incendie récurrents de certaines batteries au lithium« .

« La France confond une fois de plus fin et moyen, vitesse et précipitation : au lieu de préconiser un objectif de dépollution à atteindre pour les véhicules, elle impose comme trop de pays européens la solution technique universelle du moteur électrique.« , souligne Kristina Pluchet, sénatrice de l’Eure.

Fin de la voiture électrique : l’espoir renaît pour le moteur thermique grâce à ce nouveau carburant français

« Ne serait-il pas sensé de maintenir la possibilité des véhicules hybrides et de faire confiance à l’innovation et à la recherche-développement ? », appelle-t-on.

Le 29 mars dernier, le groupe Altens– entreprise spécialiste des énergies bas-carbone- a dévoilé de façon officielle son nouveau B100 plus respectueux de l’environnement.

Baptisé PUR100 bas carbone, ce nouveau biocarburant provient qui provient d’un colza français issu d’une agriculture régénératrice « offre une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 20 % supplémentaires par rapport au B100 traditionnel », rapporte le site actu-transport-logistique.fr.

« Il n’y a vraiment aucune différence entre le B7 et le B100 à l’utilisation. Fort de cette expérience très positive, nous souhaitons donc nous tourner vers le B100 bas-carbone, qui est encore plus vert, pour réaliser nos activités, et ainsi offrir un service encore plus vertueux à nos clients », confie Nicolas Dhondt, gérant de Transports Seine-et-Marnais (TSM), client historique d’Altens.

Transports Seine-et-Marnais reçoit « en avant-première ce nouveau B100 bas-carbone »

L’entreprise opérant « sur une activité de transport vrac, transport agrégat, et tous les constituants du béton prêt à l’emploi pour les plus grands acteurs du secteur, va recevoir en avant-première ce nouveau B100 bas-carbone », précise l’expert des solutions bas-carbone.