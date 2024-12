Alerte « jours rouges » : ne paniquez plus ! Appliquez ces 8 conseils pour maîtriser votre consommation et faire des économies d’électricité. La rédaction de CafeBagdad vous décrypte tout dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Les redoutables « jours rouges » sont là !

EDF a activé les premiers « jours rouges » de l’hiver 2024-2025 dans le cadre de son offre Tempo. Cette option tarifaire du Tarif Bleu est choisie par des centaines de milliers de ménages français.

Les jours rouges (limités à 22 jours/an) surviennent la plupart du temps en période hivernale.

Durant ces fameux jours, les abonnés à ce type d’abonnement verront le prix du kWh augmenter durant les heures pleines (6h-22h).

Intérêt de l’offre Tempo d’EDF

L’objectif est de pousser « les consommateurs à adapter leur consommation électrique en période de forte demande » en contrepartie de « tarifs réduits durant 343 jours de l’année (jours bleus et blancs) ». Les économies réalisées sont considérables.

Ces gestes qui doivent devenir des réflexes…

Avec 75 centimes d’euro le kWh pendant la période de « jour rouge », chaque watt compte. Et par conséquent, chaque geste compte. Il faut par exemple commencer par éteindre les lumières inutiles.

En passant, supplantez toutes vos vieilles ampoules par des ampoules en LED afin d’optimiser votre consommation d’énergie.

Dans la même optique, pensez également à limiter le chauffage électrique d’appoint, comme celui de votre salle de bain, ou à couper la télévision lorsque vous ne la regardez pas.

8 conseils pour réduire efficacement et immédiatement votre facture d’électricité pendant les « jours rouges »

Regroupez vos appareils (télévision, ordinateur, consoles de jeux… etc.) sur une multiprise pour que vous puissiez les éteindre d’un coup.

Faites tourner votre lave-vaisselle à pleine charge. Autrement dit, attendez d’avoir une machine pleine avant de lancer un cycle. N’utilisez pas votre sèche-linge : opter plutôt pour le séchage à l’air libre, en plein soleil.

Lorsque vous lavez vos vêtements, choisissez de préférence le programme à basse température. En optant pour un lavage à 40°C plutôt qu’à 60°C, vous économisez 25% d’énergie. En prime, vous prolongez la durée de vie de votre linge.

Placez vos congélateur et réfrigérateur loin des sources de chaleur et évitez d’y mettre vos aliments encore chauds.

Profitez de la chaleur après la cuisson pour activer la pyrolyse ( fonction d’auto-nettoyage que l’on retrouve sur certains fours, NDLR) et éliminer les salissures et les graisses de votre four.

N’oubliez pas de couvrir vos casseroles, que vous cuisiniez sur une plaque à induction ou au gaz.