S’il permet aux voitures diesels de moins polluer, le liquide AdBlue cause de sacrés problèmes aux automobilistes. Son utilisation est à l’origine de nombreuses pannes. L’équipe rédactionnelle de CafeBagdad vous en dit plus dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Qu’est-ce que le dispositif Adblue ?

« La plupart des voitures de moins de 10 ans (véhicules diesel dotés d’un système de réduction catalytique sélective) sont concernées avec à la clé, une facture assez lourde à la charge du consommateur », précise l’association Que Choisir.

Le système AdBlue est notamment mis en place afin de respecter les normes d’émissions de gaz d’échappement Euro 4, 5 et 6. Cet additif est surtout connu pour diminuer les émissions d’oxydes d’azote polluantes et nocives.

AdBlue : ce liquide antipollution des voitures diesel cause des pannes en série, un calvaire

Au grand dam des automobilistes concernés, cette technologie « est à la fois une solution, et un problème. »

publicité

Peugeot, Citroën, Volkswagen, Renault, GM / Opel, Ford, Toyota, Audi, BMW, Mercedes Benz ou Mazda… 4×4, voitures, monospaces, camping-cars ou encore minibus… Peu importe la marque ou votre catégorie de véhicule, aucun n’échappe à la série de pannes.

« La sonde du réservoir d’AdBlue est HS et ne détecte plus la présence du produit. Or sans cette détection, au bout de 2 000 km, la voiture ne démarrera plus. 1 470 € à payer pour changer la pièce. », Déplore une victime de cette épidémie de panne provoquée par l’additif AdBlue.

Les problèmes vont des « fuites de l’injection d’AbBlue au filtre endommagé en passant par des problèmes de capteur de niveau ou encore l’obligation de remplacement du réservoir d’AbBlue« , rapporte L’Est républicain.

« Un problème d’AdBlue, c’est un budget entre 1 000 et 2 000€.»

« Un problème d’AdBlue traité en concession, c’est un budget compris entre 1 000 et 2 000€. C’est souvent difficile d’accès et il faut remplacer les pièces.», leur indique un gestionnaire de flotte de véhicules professionnels.

Pour régler le problème, beaucoup de conducteurs préfèrent passer par la « méthode débrouille ».

Méfiez-vous de cette solution de facilité qui pourrait vous coûter encore plus cher !

Ils préfèrent supprimer directement l’AdBlue — pourtant obligatoire —.

D’ailleurs, des professionnels de l’automobile proposent de le faire pour 300€ et, assurent-ils, c’est « indétectable au contrôle technique« . Une solution très tentante certes, mais qui reste « interdit ! »

Un conducteur pris en flagrant délit a non seulement reçu une verbalisation mais a été également sommé « de remettre son véhicule en conformité« . Il en a eu pour environ 2 800€ !

Rouler sans AdBlue constitue une infraction pour tout véhicule utilisant la technologie SCR. Vous risquez jusqu’à 7 500 euros.