Météo et canicule : zones rouges en France, cet été 2024

Dans son bulletin prévisionnel de juin/juillet/ août, Météo-France annonce des conditions “plus chaudes que la normale” pour cet été 2024 en France. Ce qui n’est pas sans rappeler l’Organisation Mondiale de la Météorologie qui a suggéré plus tôt une nouvelle vague de chaleur. Voici donc les régions à éviter durant cette pause estivale pour échapper la canicule.

publicité

« La température moyenne aura augmenté de 2,7 °C en 2050 »

Le problème de réchauffement climatique remonte à la révolution industrielle en 1850. Depuis, la planète a continué à réchauffer un peu plus chaque année, jusqu’à atteindre le triple depuis 1982.

Sur son site, National Geographic nous rapporte que les spécialistes « estiment que la température moyenne aura augmenté de 2,7 °C en 2050« . Ce qui ne sera d’ailleurs pas sans conséquences écologiques.

D’après une étude parue dans Nature, les humains seraient capables de percevoir des écarts de température à hauteur de « 0,9 °C avec une précision surprenante« , peut-on lire.

publicité

Les humains plus sensibles aux changements de température qu’on ne le pense !

« Que vous en soyez conscient ou non, vous y êtes biologiquement sensible », indique Laura Battistel, étudiante en sciences cognitives et cérébrales à l’université de Trente, qui a mené l’étude.

« Il est intéressant de constater que nous semblons capables de percevoir de très petites fractions de degré Celsius de différence, ce qui nous renseigne sur la perception », explique Daniel Swain, climatologue à l’UCLA.

« Le défi que pose l’extension de cette notion au changement climatique est que la principale raison pour laquelle nous sommes si préoccupés par l’augmentation des températures n’est pas le réchauffement lui-même, mais le fait que ces chiffres servent d’indicateurs indirects de changements beaucoup plus importants et plus conséquents », ajoute-t-il.

Pour Laura Battistel, cela devrait pousser davantage les gens « à se préoccuper des solutions à apporter au problème du changement climatique ».

Météo et canicule : zones rouges en France, cet été 2024

« 2023 a été l’été la plus chaude jamais enregistrée, et Météo France prévoit encore un été 2024 plus chaud que la normale, avec des températures élevées dans le pourtour méditerranéen, l’Aquitaine et la vallée du Rhône« , relaie National Geographic.

« Les régions de Provence-Alpes-Côte d’Azur, Occitanie, et Aquitaine seront à nouveau exposées à des risques de canicule et de sécheresse », est-il indiqué.

Les villes comme Marseille, Antibes, Cannes ou Nice pourraient fort probablement « devenir des points chauds » à fuir cet été.

Attention toutefois…

Toutefois, précise Météo-France, il est encore “trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques de cet été semaine par semaine”. Les canicules, ajoute l’établissement public, “sont bien anticipées quelques jours à l’avance, difficilement au-delà de 8 jours”.