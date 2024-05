Cette île paradisiaque préservée du surtourisme propose ses logements à moins de 40 €, c’est la destination idéale pour vos vacances d’été cette année ! Les stars en sont gaga…

Vacances d’été 2024 : ce petit coin de paradis au sable blanc où les logements sont à 33 € seulement

Avez-vous déjà une petite idée d’où vous comptez vous octroyer une pause bien méritée cet été ?

Même si la réponse est oui, vous risquez de changer vite d’avis (et de destination) ! Et pour cause : ce petit coin de paradis au sable blanc coche toutes les cases : eaux cristallines, vue de rêve aux beaux milieu des palmiers, soleil à gogo… Le tout, loin du boucan de la ville.

Pour une île aussi idyllique, les prix de logements sont incroyablement imbattables.

Un endroit très prisé par les stars et même la famille royale !

Le saviez-vous ? Des membres de la famille royale, David Bowie ou encore Paul McCartney y ont déjà séjourné pour des vacances. C’est l’un des meilleurs endroits au monde pour recharger ses batteries.

Elle ne compte que quelque 500 habitants à l’année. Rassurez-vous : les touristes ne s’y ruent pas contrairement aux îles Maldives, Bora Bora ou encore Seychelles.

Si vous n’aimez pas la foule, cet environnement intimiste et secret saura répondre à vos attentes.

Ce qui vous attend en termes d’hébergement.

Mieux encore, vous n’aurez même pas à vider votre tirelire. Comme on peut voir sur Airbnb, les logements s’affichent à moins de 40 € la nuit.

Une chose est sûre, vous allez en faire des envieux ! Attendez de voir les belles photos que vous pourrez y prendre.

Pour la première semaine du mois d’août, la nuitée dans un appartement avec jardin, terrasse et vue sur l’océan est seulement à 34 €.

Ce n’est pas la seule option : un logement à moins de 10 minutes à pied de la capitale est affiché à seulement 33 € la nuit.

Encore un autre : une habitation typique avec vue panoramique sur l’Atlantique n’est proposée qu’à 36 € la nuit avec en prime, une visite gratuite de l’île. Que demande le peuple !

De quoi compenser (et de loin !) le tarif du billet d’avion pour s’y rendre.

Où se niche donc ce cadre idyllique qui sent bon les vacances ?

Cette île de moins de 6 km² se situe au milieu de l’archipel des Grenadines, dans l’île Moustique.

Vous pouvez vous offrir une semaine inoubliable de vacances avec moins de 240 € dans cet État de Saint-Vincent-et-les-Grenadines à l’ouest de la Barbade. Une perle rare qui pourrait faire votre bonheur !