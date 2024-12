Pour simplifier les achats en ligne, les cartes bancaires vont être bientôt dépourvues de numéros ! Les consommateurs sont divisés au sujet de ce futur système annoncé comme étant « plus sécurisé ». Les détails.

Les cartes bancaires de demain, une CB « sans chiffres et sans nom »

Les 16 chiffres ne sont plus en relief sur la face avant. Ils sont désormais « imprimés en petit sur le recto de la carte bancaire ».

Comme indiqué sur franceinfo, il serait « une question d’esthétique » en vue d’« un design épuré » mais en même temps, il vise à « simplifier les achats sur internet ».

Le numéro de la carte, sa date d’expiration, la clef de sécurité… Dans les années à venir, tous devraient disparaître.

Ce changement concernera les réseaux de paiement CB, Visa et Mastercard. Il n’y aura finalement plus que votre nom.

En quoi consiste ce changement ?

C’est ce qu’on appelle la « tokenisation » et le « click to pay« , explique franceinfo.

Il suffira d’une adresse mail ou de son numéro de téléphone (l’identifiant lié à sa CB). Vous recevrez systématiquement une notification sur l’appli de votre banque.

Il ne vous reste plus qu’à valider avec vos empreintes ou par la reconnaissance faciale.

Étant donné qu’il n’y a plus de numéro de CB, il ne pourrait donc pas « ni être piraté, intercepté ou même photocopié », peut-on lire.

Il y est d’ailleurs rappelé que la fraude à la carte bancaire est 7 fois plus importante sur internet par rapport aux achats en magasin.

« Non, ça ne sera pas plus sécurisé que maintenant. »

« C’est déjà bien assez simple de rentrer des chiffres, merci. Tout centraliser sur une application, c’est porte ouverte aux pirates, garder la double sécurité en entrant la carte physique + confirmer sur l’appli, c’est très bien »,

« Encore un moyen détourné pour le fichage systématique des Français : empreintes et reconnaissance faciale. On y arrive lentement, mais sûrement »

« Simplification pour qui ? Actuellement, il existe une double authentification, enfin presque certains sites pas des moins réputés n’en font pas usage. Il me semble que nous allons dans une simplification pour les entreprises et une réduction des coûts(…) Quand nous voyons l’insécurité de tous les systèmes informatiques, l’avenir se montre radieux ».

« Ce nouveau système qu’on va nous imposer ne sera pas plus sécurisé (…) Non, ça ne sera pas plus sécurisé que maintenant. »

« Ce système existe déjà en Chine. On va y arriver nous aussi, c’est alarmant ! Pourra-t-on encore faire des achats sans être fichés ? Je suis heureuse de ne pas vivre en Chine à cause du régime autoritaire, espérons ne pas trop leur ressembler concernant le pistage des individus. », réagissent en masse les internautes qui ne paraissent pas très emballés par la nouvelle.

Pour quand exactement ?

Il faudra attendre 2030 pour voir apparaître les premières cartes sans numéro, le temps que les commerçants puissent suivre le mouvement.