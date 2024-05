Un été visiblement brûlant… Découvrez à quoi s’attendre en matière de météo pour les prochaines vacances estivales. Décryptage.

Météo France : l’été 2024 plus caniculaire que l’année dernière, les grandes tendances

L’été 2022, rappelle un article du Point, avait « battu un record avec 33 jours de vague de chaleur relevés au niveau national et une température moyenne à 2,3 °C au-dessus des normales de saison« . Quid de l’été 2024 ?

Que prédisent les grandes tendances pour mai, juin et juillet de Météo-France ? Le service météorologique et climatique national évoquait « un scénario plus chaud que la normale » pour « la France et une grande partie de l’Europe ».

Mais comme souligné par Météo France, nous ne sommes qu’au stade de projections.

D’après l’organisme, cette éventualité n’est probable qu’à 50% pour la France métropolitaine.

Deux autres scénarios sont également envisageables : un été aux températures normales saisonnières (33%) et un scénario « plus froid que la normale » (moins de 20% de chances).

Météo France fait une mise au point.

Rien n’est encore sûr, selon l’Institut puisqu’ « il est trop tôt pour prévoir les conditions météorologiques de cet été semaine par semaine ».

D’ailleurs, Météo France préfère mettre en garde contre les conclusions hâtives qui évoque déjà la possibilité d’un été caniculaire, précise Le Parisien.

« Prévoir un scénario plus chaud que la normale sur trois mois n’implique pas nécessairement la survenue de vagues de chaleur ou de canicules », insiste le service météorologique.

De plus, est-il ajouté, « les tendances climatiques à trois mois ne donnent pas d’information sur la possibilité de battre ou non des records sur la saison à venir ».

Finalement, rien n’est vraiment acté. Jusque-là donc, « Aucun scénario n’est privilégié sur la France ni sur l’Europe ».

A quoi s’attendre pour ce mois de juin ?

« La situation hydrique de l’été n’est plus préoccupante« , Indique la Chaîne Météo. « Les orages attendus en juin et juillet devraient contribuer à limiter le risque de sécheresse en surface« , précise-t-elle.

« À l’échelle du trimestre juin-juillet-août, les températures prévues en France devraient rester supérieures aux moyennes de saison avec un écart proche de +1 à +1,5 °C », révèle Régis Crêpet, météorologue à La Chaîne Météo.

« Ce qui serait moins élevé que l’été dernier », assure-t-il. « Les précipitations seraient assez proches des moyennes, avec une tendance orageuse marquée surtout du sud-ouest au Nord-Est, avec des excédents sur l’axe orageux. »

« Les modèles numériques semblent assez concordants en faveur d’un mois de juin chaud sur la France, sous l’effet de la remontée des hautes pressions subtropicales et des dépressions situées au large Atlantique faisant remonter des bouffées chaudes vers notre pays. Toute l’Europe serait concernée par des températures supérieures aux normales de 1 à 2 °C. », entre-t-il dans les détails.

Météo pour juillet/ Août.

Juillet serait plus chaud. « Les températures devraient rester +1 à +1,5 °C supérieures aux moyennes de saison sur la France ainsi que sur la plus grande partie du continent européen. Les précipitations seraient en diminution(…) Mais il y a persistance d’un axe orageux ponctuel remontant du sud-ouest et centre-ouest au nord-est de façon classique. »

Pour août, « la tendance globale assez chaude de l’été devrait se poursuivre », conclut Régis Crêpet.