Attention, ces voitures ne peuvent plus rouler en France dès janvier 2025

Ferez-vous partie de ces automobilistes qui doivent penser à changer de voiture d’ici le mois de janvier 2025 ? Découvrez la réponse à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

Attention, ces modèles de voitures ne peuvent plus rouler en France dès janvier 2025

Cette mesure est liée aux restrictions autour des Zones à Faibles Émissions ou ZFE. Depuis leur introduction en 2021, les restrictions vont en s’intensifiant.

Ces restrictions affecteront plus de 8 millions de véhicules, notamment les voitures diesel avant 2011 et celles fonctionnant à l’essence avant 2006. Une mesure qui ne manquera pas de pénaliser les conducteurs les plus modestes.

C’est depuis 2021 que les ZFE et la vignette Crit’Air ont commencé à être mises en place dans les agglomérations de plus de 150 000 habitants.

En quoi consiste la vignette Crit’Air ?

« La vignette Crit’Air permet de classer les véhicules en fonction de leurs émissions polluantes en particules fines et oxydes d’azote », précise le site du ministère de la Transition écologique.

Elle « est obligatoire pour circuler dans les zones à faibles émissions mobilité ou pour circuler lorsque le préfet instaure la circulation différenciée lors des épisodes de pollution », Peut-on y lire.

Qu’est-ce qui change d’ici 2025 ?

A partir du début de 2025, les restrictions vont être renforcées dans plusieurs grandes villes.

Toutefois, certaines métropoles seront autorisées à lever la restriction de circulation des véhicules Crit’Air 3 à condition que « la qualité de l’air s’est améliorée« . Cette tolérance concerne Marseille, Strasbourg et Rouen.

Seuls Paris et Lyon vont donc intensifier les interdictions de circuler pour les voitures les plus anciennes dans leurs ZFE.

Malgré l’annonce du gouvernement le 19 mars 2024, Strasbourg souhaite tout de même « interdire la circulation aux véhicules Crit’Air 3 à partir de 2025 », rapporte l’Auto-Journal.

Quelles alternatives pour les automobilistes pénalisés ?

Les automobilistes concernés devront prendre des mesures dès maintenant. Il est évident que leur véhicule vont perdre en valeur. Il serait judicieux d’opter pour une revente avant l’entrée en vigueur des restrictions pour les Crit’Air’3.

Si votre véhicule est classé Crit’Air 4 ou 5, les choses peuvent se compliquer pour vous. Vous pouvez soit la laisser à une concession ou à la casse afin de profiter d’une prime à la conversion.

Dans la métropole du Grand Paris, les voitures ne correspondant pas aux critères de la ZFE ne pourront plus circuler du lundi au vendredi, de 8 h à 20 h. Une interdiction qui sera toutefois levée les week-ends et jours fériés.

A Lyon et Strasbourg, les véhicules concernés n’auront pas le droit de circuler en permanence.