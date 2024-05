En plus d’un prix au litre très attractif (ce qui allègera déjà bien des automobilistes), ce nouveau carburant s’avère « moins polluant car 100% renouvelable » ! On vous donne les détails dans les prochaines lignes de ce nouvel article.

Bonne nouvelle pour les automobilistes, bientôt un nouveau carburant moins cher dans nos stations-services !

Comme dévoilé par nos confrères de RTL, il s’agirait d’une « nouvelle version du Superéthanol E85″.

Ce carburant- actuellement en préparation- permettrait « de faire baisser de 70 % les émissions de CO2″.

Son prix est tout aussi intéressant. A l’heure où l’on écrit ces quelques mots, l’E85 est le carburant le moins cher du marché, à 90 centimes le litre en moyenne.

S’il est composé en grande majorité de biomasses, « il pourrait bientôt l’être totalement« , révèle RTL.

A quoi faut-il donc s’attendre ? De quoi est composé ce dérivé de l’E85 ?

Quelle sera donc la composition de ce carburant ?

Comme l’explique Nicolas Kurtsoglou, responsable carburant de Bioéthanol France, « la partie d’essence fossile classique » correspondant à 15% du contenu de ce nouveau carburant sera substituée « par 15% de carburant renouvelable« .

Ce dernier pourrait très bien être fabriqué « à partir d’huile de cuisson usagée« . « Et à la fin, précise-t-il, on a un E85 qui vient à 100% de la biomasse ».

Il est rappelé que « 85% d’ethanol restants proviennent effectivement de céréales ou de betteraves. Sa composition est fonction de la saisonnalité des matières premières », relaie Var-Matin.

Un carburant très écolo

Son atout principal ? Ce produit très attendu contribuerait à « réduire de 70 % les émissions de CO2 par rapport à l’essence, et de 90 % à 98 %, les émissions d’oxyde d’azote et de particules en empreinte globale, c’est-à-dire, y compris la production du carburant et sa consommation », détaille Nicolas Kurtsoglou.

Tout compte fait, ce nouveau carburant est donc à la fois « écologique » mais aussi « économique« .

Voici combien il vous coûtera.

Comme d’ores et déjà annoncé, son prix affiché serait seulement « autour de 1 euro le litre ». Voilà qui devrait faire plaisir à bon nombre de conducteurs.

Parce que oui, il faut savoir que l’essence, précisemment le sans-plomb 95 E10 s’affiche aujourd’hui à 1,9042 en moyenne et le gazole, carburant le plus consommé dans l’Hexagone, se vend 1,75 euro environ le litre.

Un tarif qui ne cesse d’ailleurs d’augmenter depuis ce début d’année. Comme souligné dans les colonnes du Var-Matin, « le baril de pétrole a pris 9 dollars depuis janvier 2024 ».

Le contexte géopolitique tout comme « la consommation mondiale de pétrole brut en hausse« , explique cet état de chose. « La demande vient principalement d’Asie », pointe Olivier Gantois, président de l’Ufip Énergies et Mobilités.