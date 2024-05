Entretien d’embauche ou négociation salariale : voici cette méthode hyper pratique pour calculer votre salaire net en un clic

Convertir son salaire brut en net peut parfois être un vrai casse-tête pour certains ! Si c’est également votre cas, pas de panique. On a trouvé LA solution ultime pour y rémedier. Il ne suffit que de quelques clics et le tour est joué ! Elle marche pour n’importe quel statut. On vous en dit plus dans les prochaines lignes qui suivent…

Pourquoi devriez-vous absolument maîtriser le brut et le net ?

Cette technique est votre allié autant pour préparer votre entretien d’embauche que lors d’une négociation salariale en entretien annuel.

Rappelons en effet que le responsable des ressources humaines demande généralement au candidat d’exprimer ses prétentions salariales en brut.

Vous avez donc tout intérêt à savoir vous y prendre. Il ne faut pas vous y tromper puisque sur votre compte en banque, c’est le salaire net qui va s’afficher.

Parfois, le montant peut rapidement vous faire déchanter parce que l’écart entre le salaire brut et le salaire net peut être considérable. Aussi, il est prudent de bien savoir faire le calcul.

Pour passer de l’un à l’autre, vous pouvez toutefois compter sur cette méthode bien efficace, qui a maintes fois fait ses preuves.

Qu’est-ce que le salaire brut ?

Le salaire brut n’est autre que le montant que va percevoir le salarié pour son travail fourni à la fin du mois.

Il correspond à l’ensemble « du salaire inscrit sur le contrat de travail, avant toute déduction de cotisations obligatoires« , reformule Capital. Il doit normalement se trouver en haut du tableau de votre fiche de paie.

Qu’est-ce que le salaire net ?

Le salaire net par contre, correspond à la somme réelle que le salarié touchera chaque fin de mois. Il porte souvent la mention “net à payer” sur les bulletins de paie. Il figure quant à lui, tout en bas de votre fiche de paie.

Il est d’ores et déjà déduit des charges salariales (CSG, CRDS, cotisations de sécurité sociale, cotisations chômage…).

Après ce bref rappel, voyons maintenant comment vous allez pouvoir calculer votre salaire net, à partir du brut (sans devoir vous casser la tête).

Entretien d’embauche ou négociation salariale : voici cette méthode hyper pratique pour calculer votre salaire net en un clic

En règle générale, vous pouvez déduire de votre salaire brut le pourcentage de cotisations sociales prélevées de votre rémunération.

« Un salarié non-cadre devra déduire 23%, un cadre 25%, un employé de la fonction publique 15%, un travailleur indépendant 40 à 50 % ».

Mais comme les taux de cotisations varient également en fonction de l’âge et même de votre département, il est préférable de recourir aux convertisseurs gratuits en ligne.

Avec Salaire-brut-en-net.fr, il suffit de rentrer son salaire brut (horaire, mensuel ou annuel) et de souligner son statut pour avoir « les montants annuels, mensuels ou horaires ».