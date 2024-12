Faites-vous partie des plus brillants ? Si oui, prouvez votre QI élevé en trouvant la solution à ce défi en 8 secondes seulement (à résoudre en tête)! En serez-vous à la hauteur ? CafeBagdad vous décrypte tout à travers les prochaines lignes de ce nouvel article.

publicité

Avez-vous un QI assez élevé pour résoudre ce défi en moins de 8 secondes

Pouvez-vous le résoudre sans l’aide d’une calculatrice ? Si vous estimez que oui, concentrez-vous.

Armez-vous d’une bonne dose de concentration avant de vous y mettre. Votre expression arithmétique est la suivante : [(81−72)⋅9]+[54÷9+(36−27)].

Sa résolution nécessite de l’attention et de la précision. Mais aussi, une bonne maîtrise des concepts de base en mathématiques.

publicité

Essayez de résoudre l’expression et voyez si vous pouvez obtenir le bon résultat dans le laps de temps imparti. Êtes-vous sûr de savoir comment faire ? Découvrez-le. Prenez votre Smartphone et c’est à vous de jouer !

Tic Tac… Tic Tac… Le temps presse !

Résolvez cette expression arithmétique en moins de temps qu’il n’en faut pour dire tic-tac. Prêt(e) ? Chrono démarré ! Allez-y ! Votre temps commence maintenant.

Lancement du compte à rebours.

8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Alors ? Qu’en pensez-vous ? Avez-vous trouvé la solution exacte au défi mathématique du jour sans faire d’erreurs ? Partagez votre réponse avec nous ! Réagissez dans le fil des commentaires. Nous aimons vous lire.

Pas à pas vers la…

Ce défi vous a-t-il donné du fil à retordre ? A-t-il été assez rapide pour vous ? Afin que vous puissiez vérifier tout ça, la rédaction vous propose de découvrir la réponse en détails. On vous l’explique en fin d’article avec toutes les étapes à suivre.

[(81−72)⋅9]+[54÷9+(36−27)]

Pour résoudre cette expression arithmétique, il faut suivre à la lettre les règles de priorité des opérations. Vous devez, pour cela, faire appel à l’acronyme PEMDAS :

Parenthèses

Exposants (puissances)

Multiplication et Division (de gauche à droite)

Addition et Soustraction (de gauche à droite).

Calculer d’abord les expressions entre parenthèses. Puis, poursuivre avec les multiplications et divisions de gauche à droite. Ensuite, effectuer les additions et soustractions de gauche à droite.

En appliquant ces règles, vous pouvez effectivement résoudre n’importe quelle expression arithmétique, même les plus complexes.

… La solution est juste ici !

Calculons d’abord les expressions entre parenthèses : (81 – 72) = 9

ET 54 ÷ 9 = 6 ET (36 – 27) = 9. Remplaçons les expressions entre parenthèses par leurs résultats… Ce qui nous donne : [(9) ⋅ 9] + [6 + (9)].

Enchaînons avec la multiplication et la division : (9 ⋅ 9) = 81 ET 6 + 9 = 15. Terminons avec les additions et soustractions : 81 + 15 = 96.

Donc, le résultat de l’expression arithmétique [(81−72)⋅9]+[54÷9+(36−27)] est égale à 96. Encore bravo à tous ceux ou celles qui ont réussi à relever le challenge en l’espace de 8 secondes.