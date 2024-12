Pensez-vous pouvoir être capables de trouver la réponse exacte à ce défi mathématique : à résoudre en 15 secondes chrono ? Allez-vous pouvoir battre le record de temps imposé ? Découvrons-le avec ce test du jour. On vous décrypte tout.

Ce défi mathématique vous fera transpirer : réussirez-vous à le résoudre en moins de 15 secondes chrono ?

Êtes-vous prêt à prouver votre esprit analytique et votre sens de la logique ? Si oui, ce défi est fait pour vous. Il n’y a pas mieux que les mathématiques pour faire travailler vos méninges !

Ce test est non seulement l’occasion d’évaluer vos compétences en résolution de problèmes, mais aussi de vous perfectionner. Voici l’expression arithmétique à résoudre : [(36−18)÷3]+[(49−7)×2]−12.

Parviendrez-vous à relever le challenge ? Voyons-le. Votre temps commence maintenant. Lançons le compte à rebours. Tic Tac… Tic Tac…

15 secondes… 14 secondes… 13 secondes… 12 secondes… 11 secondes… 10 secondes… 9 secondes… 8 secondes… 7 secondes… 6 secondes… 5 secondes… 4 secondes… 3 secondes… 2 secondes… 1 seconde.

Votre temps est écoulé.

Verdict ? Le temps imparti vous a-t-il suffi pour trouver la réponse ?

Dites-nous ? Avez-vous réussi le défi avec brio ? Si vous pensez que oui, grand bravo à vous. Dans le cas contraire, ne vous découragez pas non plus. Vous aurez au moins stimulé vos neurones et votre cerveau vous en remerciera.

Rien n’est encore perdu pour vous. Vous pourrez encore développer votre esprit critique et gagner en performances.

Pour vous entraîner, vous pouvez faire le tour de notre site web. Vous y retrouverez toutes sortes de défis : des défis visuels, des puzzles d’allumettes, des casse-têtes en tous genres, des énigmes mathématiques, des jeux de différence, la suite logique, la recherche du nombre manquant, etc.

Passons à la solution de cette énigme mathématique

Revenons à notre expression arithmétique. La voici : [(36−18)÷3]+[(49−7)×2]−12. Comme vous pouvez le voir, il s’agit ici d’une chaîne d’opérations.

Vous devez, par conséquent, la résoudre en appliquant l’ordre de priorité des opérations.

Celui-ci est rappelé par l’acronyme PEMDAS. Ce dernier établit effectivement l’ordre des calculs à suivre :

Parenthèses

Exposants

Multiplication

Division

Addition

Soustraction.

Passons à la solution.

Effectuer les opérations entre parenthèses : (36 – 18) = 18 ET (49 – 7) = 42. L’expression devient : (18 ÷ 3) + (42 × 2) – 12. Résolvez-la en tête mentalement.

Poursuivons avec les multiplications et divisions : 18 ÷ 3 = 6 ET 42 × 2 = 84. L’expression se simplifie encore : 6 + 84 – 12. Terminons avec les additions et soustractions, de gauche à droite : 6 + 84 = 90 ET 90 – 12 = 78.

Par conséquent, le résultat final de l’expression mathématique [(36−18)÷3]+[(49−7)×2]−12 est égal à 78.

Avez-vous apprécié le défi ? Oui ? N’hésitez pas à le partager à vos proches. Nous apprécierons grandement. Comparez vos performances entre vous et partagez-nous vos impressions dans la section des commentaires.