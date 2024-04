Vous n’avez jamais vraiment compris la différence entre le montant brut affiché sur votre fiche de paie et votre salaire net ! Vous n’êtes pas le (la) seul(e) ! On vous en dit plus dans nos lignes qui suivent…

publicité

Salaire : du brut au net, combien payez-vous vraiment en cotisations ? Une analyse comparative.

Le salaire net correspond à la somme d’argent que vous percevez réellement chaque mois. Mais comprenez-vous comment votre salaire brut passe-t-il en salaire net ? Quelles sont les cotisations qui viennent impacter votre rémunération ?

Le salaire brut est souvent le chiffre mis en avant par les recruteurs lors des entretiens d’embauche. Il s’agit de la rémunération totale avant déduction des cotisations sociales et fiscales. Or, ce n’est pas ce montant que vous percevez réellement sur votre compte bancaire.

Cotisations sociales pour la sécurité sociale, cotisations retraite, cotisation chômage, impôt sur le revenu… Tous ces prélèvements obligatoires viennent rogner votre pouvoir d’achat et doivent être pris en compte lors de l’évaluation d’une offre d’emploi.

publicité

Le salaire brut englobe non seulement le salaire de base, mais également les primes, les majorations pour les heures supplémentaires et les avantages en nature, comme le logement ou la mutuelle.

De quoi est vraiment constitué votre salaire net ?

Pour obtenir le salaire net avant impôt, il faut déduire du salaire brut les charges salariales, c’est-à-dire les cotisations sociales obligatoires qui financent la sécurité sociale, la retraite et l’assurance chômage.

Il faut ensuite déduire le montant du prélèvement à la source, qui correspond à l’impôt sur le revenu prélevé directement sur votre salaire par l’administration fiscale.

Votre part de cotisation selon votre salaire

Le taux de ces cotisations sociales dépend de votre statut d’emploi. Pour les cadres, elles s’élèvent généralement à environ 25% du brut, contre 23% pour les non-cadres (ce dernier chiffre pouvant servir d’estimation rapide).

Les fonctionnaires bénéficient d’un taux plus bas, autour de 15%, tandis que les travailleurs indépendants paient des cotisations allant de 40 à 50%, selon leur situation.

Simplifiez-vous la vie : Outils et astuces pour calculer facilement votre salaire net

Pour éviter de vous casser la tête avec cette notion, recourez plutôt au simulateur en ligne du gouvernement afin que vous puissiez convertir votre salaire brut en net. Vous pouvez obtenir en quelques clics votre salaire net, le coût total pour votre employeur et même votre salaire net après impôt.

Pour une estimation encore plus précise, il est conseillé de renseigner le plus de détails possible. Indiquez le type de contrat qui vous lie à votre employeur (CDD, CDI, apprentissage, stage, professionnalisation), ainsi que d’éventuelles primes ou avantages en nature.