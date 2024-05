Êtes-vous un as des jeux de réflexion ? Si oui, résolvez ce puzzle d’allumettes en moins de 12 secondes en seulement 2 mouvements !

publicité

« Merci aux concepteurs » !

Vous aimez les énigmes qui font travailler toute votre intelligence ? Si la réponse est oui, vous tombiez bien. La rédaction vous a déniché un nouveau casse-tête qui risque fort bien de faire chauffer vos neurones !

Dans ce jeu, vous devrez résoudre ce puzzle en faisant bouger uniquement deux allumettes jusqu’à parvenir au bon résultat!

« Assez facile au début, les défis se compliquent progressivement, comme attendu. Jouissif si on aime ce type de défi, et quand on trouve enfin la solution… si évidente ! »,

publicité

« J’aime bien. J’aime me creuser les méninges! Tantôt facile, tantôt plus compliqué. Assez varié. Merci aux concepteurs ».

« Ce jeu mérite le nom de casse-tête ! Il faut réfléchir et parfois tâtonner un moment avant d’avoir le plaisir de trouver LA solution… Dans 2 registres très différents, les chiffres et les formes géométriques, notre capacité à aller au-delà des évidences est sollicitée. Quand vraiment on ne trouve pas, on dispose de solutions renouvelables. Ce jeu ne s’adresse pas à ceux qui cherchent la facilité, mais convient bien à ceux qui aiment réfléchir autrement quand ils butent sur une difficulté« .

Défi d’allumettes : déplacez seulement 2 bâtons pour corriger cette expression en 12 secondes

Alors alors, qu’est-ce qui vous attend aujourd’hui ?… 8 – 4 = 61. Comment allez-vous faire pour rectifier cette expression erronnée ?

Sans plus attendre, lançons le compte à rebours et allez-y ! Prouvez-nous de quoi vous êtes capables. 12…11…10……………..6…5…4…3…2…1

Le temps est écoulé. Quelles correspondances sont-elles concernées ?

Passons à la solution…

Vous aurez dû faire bouger la tige d’allumette horizontale en 4 pour qu’elle devienne 11. Puis, déplacez le bâton sur le signe = pour la transformer en signe -.

Avez-vous déjà une petite idée de la suite ? Si oui, vous avez vraiment un QI supérieur à la normale !

Après ce petit réarrangement, vous obtenez 8 = 11 – 61. Mais elle est encore loin d’être correcte, non ? Et si on vous dit que si ? Comment serait-ce possible ?

Êtes-vous toujours bloqué(e) jusque-là ?

On vous invite pour cela, à simplement changer de perspective ! Oui, vous avez bien lu ! Regardez-là un peu à l’envers… Alors ? N’avions-nous pas raison ? Elle est bel et bien correcte !

Voici en effet ce qu’elle devient : 19 – 11 = 8, vraie mathématiquement parlant ! C’est du jamais vu, oui ! Amusant, non ?

La prochaine fois que vous serez bloqué sur un défi, pensez à changer votre perception. Cela pourrait faire une différence ! ça a bien marché ici, non !